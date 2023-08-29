省政府辦公廳群組稱「穿絲襪等我」？官方調查逾月無進展網民群嘲

上月中旬，一張微信群聊天截圖在內地網絡引發關注，在該「湖南省直單位資產系統技術支持群」中，名為「省政府辦公廳」的帳戶涉嫌連發多條不雅訊息，包括「穿絲襪等我」等。該微信群建群單位事後一度回應指是病毒入侵所致，已報警。但一個多月過去，調查未有新進展，省政府辦公廳紀檢部門工作人員周二（29日）表示，案件仍在調查中。



事發於7月15日，該微信群聊天截圖顯示，晚上10時07分起，「省政府辦公廳」連發多句話，內容包括「你老公出門了嗎」、「等下我去你家」、「穿絲襪等我」，隨後有人提醒「發錯地方了吧」。截圖流出後，隨即引發外界關注一個省直單位的工作群組何以出現如此聊天記錄。

微信群建群單位事後一度回應指是病毒入侵所致，已報警。然而7月17日，北京久其軟件股份有限公司發布《關於新聞報導說明的公告》，就事件表示，經與公司湖南分公司負責人確認，其本人未接到過任何媒體電話，也未就此事項發表過任何說明；同時公司亦未授權任何人代表公司就此事項接受過任何媒體的採訪。湖南分公司員工曾接到過疑似媒體電話，對於對方問訊的是否知悉微信群情況等問題，該員工明確表明其不知真實情況，且告知對方具體情況以官方發布信息為準，並未提及微信群遭「病毒入侵」等信息。

「省政府辦公廳」在微信群內傳送不雅訊息。

公告還稱，網傳微信群為是為湖南省省直單位資產管理系統運行提供技術服務的技術支持群，群內非公司員工的言論與本公司無關，具體情況建議以相關主管部門調查核實結果為準。而在7月16日，湖南省人民政府辦公廳直屬機關紀委回應稱，7月15日上午，湖南省人民政府辦公廳下屬機關服務中心職工胡某某向其處室分管負責人報告，稱其微信號被人盜用，分別於14日晚10時02分、03分及07向3個微信群發送了不雅信息。該廳紀檢部門第一時間介入。目前，胡某某已報警，公安部門正在調查。

然而，事發已過去逾月，調查仍未有進展。周二，湖南省政府辦公廳值班工作人員表示，目前沒有掌握有關情況，如果有相關消息官方應該會統一通報。湖南省政府辦公廳紀檢部門一位工作人員則表示，事件目前還在調查中，「其他的消息不便說」。

時隔一個多月，貌似回應了，又貌似沒有回應

病毒入侵，這病毒太毒了，一個多月了都沒殺完毒

你不問便沒有發生，你問了就正在關注，你忘了這事就沒了

發了三個群，不像是誤發哈，也有可能是故意將錯就錯，製造假象

堂堂微信這麼容易被黑客攻破，騰訊的工程師都是乾什麼吃的？你以為我會信嘛

這個病毒好有針對性，只襲擊微信，發幾句騷話，不為錢！

就想慢慢讓大家健忘了，不發出來，我都不知道這個事情了

