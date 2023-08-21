粵醫院院長涉貪3千萬　疑與女主播不雅影片流出　被嘲用口當華陀

又貪污又跟女主播亂搞！廣東省一位兼任黨支書記的醫院院長涉嫌受賄，金額折合約港幣3205萬，他跟年輕女主播的激戰床照也曝光，被網友譏笑是用嘴在當華陀。



據內媒《看看新聞》報道，這位貪院長全銜是廣東中山坦洲人民醫院院長羅勇，他收受的賄款內容包括醫療設備供應商賄款、醫療代表的回扣及病患給的紅包禮金，總金額達人民幣2980多萬元（約合港幣3205萬）。

貪污院長身分曝光，是廣東省中山市坦洲人民醫院院長羅勇。（圖／翻攝自微博）

他被拘捕前後，該醫院的門診平均費用竟有16.6%的差距，住院費用更相差21.4%，每位患者平均就醫成本差更多，高達1400元人民幣，可說他在任時，前往該院就醫的病患們都被先剝了一層皮。

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羅勇除了貪污被逮，也有跟年輕女主播在床上激戰的影片截圖「問世」，畫面中女主播雙腳朝天，他則正埋首在「中間部位」，一副色樣也慘遭內地網友酸爆：「華陀再世」、「這是院長最新研究成果，用嘴治痔瘡屬於微創，患者沒有痛苦只有快感」、「專家：這是正確的治療痔瘡的方法」、「治痔瘡的工具是嘴跟手」、「這院長一看就不懂醫術，他竟然用嘴巴治痔瘡」、「治痔瘡？醫生幹嘛脫精光？」、「婦科輔助治療」，而在內地嚴打貪官的當下，正在接受調查的羅勇肯定也是「前途無亮」。

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