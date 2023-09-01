河南一機場資金困難停工3年　施工方再花3億購無人機惹議

河南駐馬店平輿通用機場因資金問題停工3年，但施工方近日被揭發簽訂了「3億元採購5000台無人機」的合約，被網民質疑機場運營是否有需要使用5000台無人機。



平輿通用機場於2018年開工建設，2020年至今因資金問題停工，項目總投資2.47億元（人民幣，下同），施工方為暢達交通投資發展有限公司（下稱暢達交投）。

駐馬店市電視台此前報道，平輿通用機場原計劃於2020年投入使用。今年8月16日，平輿縣相關部門曾表示，該項目已完成投資1.27億元，因施工企業資金周轉困難，工程仍處於停工狀態。

與暢達交投簽訂無人機銷售合約的是永悅科技股份有限公司。該企業發布的《關於簽訂重大合同的通告》顯示，8月27日，該公司的全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（下稱永悅智能）與暢達交投簽訂總金額3億元的銷售合約。

按照約定，暢達交投需在合約簽訂後1個月內，支付合約總價的80%，永悅智能於2024年3月前，交付5000台型號為永悅智能X40C的無人機，單台價款6萬元，包括遙控器、測繪器、電池、保險等。

《關於簽訂重大合同的通告》顯示，鹽城永悅智能裝備有限公司與暢達交投簽訂總金額3億元的銷售合約。（海報新聞）

《新京報》報道，暢達交投董事長周濤曾在受訪時稱，平輿通用機場的運營需要用到無人機。永悅智能官網顯示，X40C型號無人機是專為撒肥料而生的耐用機型，具有超大載重、精準作業、均勻播撒等功能。

X40C型號無人機是專為撒肥料而生的耐用機型，具有超大載重、精準作業、均勻播撒等功能。（永悅智能官網）

公開信息顯示，暢達交投是平輿縣交通運輸局全資控股的國有獨資公司，2017年成立，註冊金額3000萬元，是平輿通用機場的項目單位、運營單位。平輿通用機場的主要功能包含農林飛播、飛防。

平輿通航產業園發展規劃示意圖。（微信公眾號＠駐馬店廣播電視台）

暢達交投董事長周濤、平輿縣委宣傳部相關負責人，未有回應無人機是否用於農林飛播、飛防，或是否通過公開招投標。

駐馬店市政府採購網等招投標平台上，也沒有暢達交投關於「無人機採購」的招投標信息。此前，該公司曾多次發布有關於平輿通用機場建設、機場道路、辦公用空調的招標公告。