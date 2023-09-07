｢雌雄大盜｣MUJI偷過千件衣物　再開網店8折出售非法賺26萬被拘

上海一對夫妻偷遍無印良品（MUJI），其後再以八折價錢在網店出售，低廉的價格以及有求必應的「進貨」服務吸引了大量顧客。近日，這對夫妻因涉嫌盜竊已被當地警方刑事拘留。



上海一對夫妻偷遍多間無印良品，其後再以八折價錢在網店出售。（新民晚報）

據《新民晚報》報道，位於上海市浦東區的一間無印良品，有店員在清點貨物時發現少了幾件衣物，懷疑遭到盜竊遂向警方報案。警方通過翻看閉路電視後，發現一對「雌雄大盜」，循線調查很快找到二人，惟眼前的一幕卻令人更加震驚。

警方發現，二人家中堆滿過千件衣物及各類物件，均為無印良品的商品，幾乎達到可以開店舖的規模。被問及「你們這一屋子都是偷來的？」時，二人還自稱為「品牌代理」。被警方拘捕後，他們才坦白了「發家史」。

據兩名疑犯介紹，妻子劉某和丈夫左某均有正經工作，因劉某曾在無印良品工作期間，與店長發生不悅，於是心生報復。隨後，便憑藉自己對店舖的熟悉，與左某「默契」配合從店內偷竊衣物。

一再得手的二人被激起貪慾，幾件、幾十件、幾百件，他們在上海各無印良品店舖進行「進貨式」瘋狂盜竊。並突發奇想開了一間網店，自稱是「品牌代理」，專門以八折價格出售無印良品的商品，只要顧客有所要求，便會趁周末節假日逛店、挑選、盜竊、打包、速遞，網店生意興隆，直至被警方拘捕。

警方表示，截至案發時，劉某、左某兩人半年多時間內已在網上銷售被盜物品逾1700件，非法牟利26萬元人民幣，二人家中仍堆積1400多件未出售的被盜物品，估值20多萬元人民幣。目前，兩二人因涉嫌盜竊已被警方依法刑事拘留。