生醃海鮮有險！泉州男子染創傷弧菌肢體壞死：做4次手術截肢1條腿

近年生醃海鮮愈發流行，但當中仍有不少健康風險需要注意。泉州一男子近日吃生醃海鮮後感染創傷弧菌，進行4次手術，最終肢體缺血性壞死，失去1條腿，醫生警告民眾，食用生醃、未煮熟或不新鮮的海產品，都有可能攜帶這種病菌，必須留意慎防。



據內媒快科技報道，近日在福建泉州，一位32歲男子吃了一頓生醃海鮮，第二天高燒39.5℃不退，精神萎靡，還出現膿毒性休克，右大腿腫脹明顯，腿部皮膚已經發黑，在醫院救治了一個多月，經歷了四次手術，男子的命是救回來了，可惜因為嚴重感染，導致肢體缺血性壞死，不幸的是下肢最終沒有保住。

醫生介紹，該男子食用生醃海鮮後感染創傷弧菌，但凡生醃、未煮熟或不新鮮的海產品，都有可能攜帶這種病菌。根據資料，海洋創傷弧菌是一種棲息於海洋中的細菌，被稱為「海洋中的無聲殺手」，海魚、牡蠣、螃蟹、貝類和鯨體等海洋生物都有可能攜帶該細菌。

由於海洋創傷弧菌毒性很強，人被攜帶細菌的海產品刺傷後即可能感染，有50%至70%的患者會在一兩天出現皮膚肌肉壞死、膿毒血症，進而引起多臟器功能衰竭。此外，如果進食生的或未經加工熟的貝甲類海產品，也可能感染這種病毒，可引起的蜂窩組織炎和敗血症，死亡率高達50%以上。

食用生醃海鮮存在一定食安風險，一內地女子便曾因食生醃蝦嚴重過敏，40分鐘內眼臉紅腫淪大細眼。（網上照片）

首都醫科大學附屬北京天壇醫院普外科主任醫師鄭建偉表示，有很多人用酒、醋或者其他的材料腌制海鮮以後，便認為達到消毒標準，「尤其是有一些從河裡或者海裡撈上來以後還明顯有污染的，再用號稱也是高濃度酒（腌制），但是這高濃度酒與這個醫用的高濃度酒（精）還差別很大」。鄭建偉指出，浸泡條件比如説濃度、時間、深度其實都不達標，因此所謂的生腌食品還是很大風險的。

此前也有不少類似的案例，後果非常嚴重，嚴重過敏、截肢，甚至死亡都有出現，確實需要謹慎對待，如果你手上或者嘴裡有傷口，儘量不要處理或者食用生醃海鮮。

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