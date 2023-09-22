17歲女校外實習被安排為男賓洗澡、按摩生殖器　官方成立專班調查

重慶市開州區職業教育中心美容美髮專業2021級學生王糖霏（化名）近日爆料，指其到重慶主城區專業實習時，遭實習單位安排為男顧客洗澡、前列腺保養按摩等服務。開州區教委主任李曉海周四（21日）回應表示，區教委對此事高度重視，目前已成立工作專班在對此事進行調查核實。



現年17歲的王糖霏在校外專業實習時，被上海永琪美容美髮經營管理有限公司安排到重慶主城區永琪護膚造型湖津支路門市實習，該公司與涉事職教中心已合作5年，今年共接收了40餘名學生實習。

王糖霏透露，7月1日開始的校外專業實習期間，她被永琪護膚造型湖津支路店安排為男顧客按摩，後來更需為男顧客洗澡、按摩生殖器三角區進行前列腺保養等。可是據職教中心、學生和實習單位三方簽訂的協議書約定，實習單位不得安排或要求實習學生對異性進行身體護理。她曾在7月15日向班主任老師反映，但事件不了了之。對此，王糖霏的班主任李老師否認王有向他反映此事，但據王提供的聊天記錄顯示，她確曾就此事反映。

得知女兒的工作詳情後，王糖霏的母親胡女士感到震驚，並在9月14日向重慶警方報案，由重慶市公安局兩江新區分局鴛鴦派出所介入調查。經警方核實，永琪美容美髮店存在管理不規範、未按照洗浴場所管理等問題，警方已將店主祁某帶到派出所配合調查，將視情況開展下一步工作。

就事件，開州區教委主任李曉海表示，當務之急還是先把學生保護好，區教委會派出的工作小組趕到重慶，調查其他學生是否遇到類似的問題。其次是加強學生的管理。接下來，區教委會舉一反三加強管理，例如實習單位的選擇、實習生的管理等各方面。開州區職教中心副校長姜迪輝、開州區教委職成教育科工作人員則表示，待警方調查結果出來後，他們將根據警方調查情況對此事進行處理。