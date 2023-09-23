學童也要躲臨檢？四川幼稚園超員竟將65名學童藏「小黑屋」避查

四川雅安驚傳有幼稚園涉招生超員，竟將65名藏到「小黑屋」躲避教育部門檢查，消息遭家長踢爆後，地方教育局已介入調查，並將超員學生分流至其他幼稚園就讀。



據內媒報道，9月21日，四川省雅安市滎經縣海丁頓幼稚園有學生家長反映，該園因違規招生導致嚴重超員，且竟為躲避教育部門檢查，園方把六十多名小朋友帶至「小黑屋」躲藏。

滎經縣教育局工作人員對外表示，海丁頓幼稚園是私立幼稚園，經官方介入調查，其超員計65名學生。在教育局的安排下，超員的65名學生將分別安排至胡長保小學附屬幼稚園、滎經縣幼稚園、胡長保幼稚園三所公立幼稚園就讀。至22日中午12時，已有49名學生到公立幼稚園報名，「我們採取就近入學、家長自願的原則分流，現在家長還在報名中。」

該工作人員表示，目前教育部門還在調查處理此事，「幼稚園超員的話，肯定是要處罰的。」

公開資料顯示，涉事幼稚園系滎經縣海丁頓幼稚園有限責任公司創立，該公司成立於2021年3月2日，註冊資本為人民幣30萬元，經營許可項目為營利性民辦幼稚園。9月22日，內媒稱多次撥打該幼稚園電話，均無人接聽。