以自殺證清白　劉學州遭網暴案今開庭　家屬：希望為孩子討個公道

2021年12月，河北邢台17歲少年劉學州吞藥自殺身亡，其在遺書控訴被親生父母賣掉、遭遇校園霸凌等悲慘經歷，又提到後來尋親成功卻遭二度遺棄，甚至因被親生父母誣指他要求買樓而遭遇網絡暴力。劉學州的收養家庭舅媽柴女士早前起訴兩名網絡大V網暴劉學州，該案於今日（25日）下午開庭。



柴女士表示，她和劉學州養家姥爺已抵達北京，現場參加庭審，「我們沒有別的訴求，只希望這些網暴者能得到懲罰，希望完成州州的遺願，為孩子討個公道。」

柴女士共起訴了兩名網絡大V，「一個是『真話哥』，一個是『暖心姐姐』，分開庭審。 」傳票顯示，案件為網絡侵權責任糾紛。

據早前報道，柴女士本人在劉學州事件發生後也曾遭遇網暴，「一直沒有停，說我吃孩子人血饅頭，蹭流量不辦實事，還說是演劇本，是為了騙錢，反正就是罵的侮辱性極強。」

柴女士表示，她事後查閱劉學州的社交帳號信息，與遺書內容比對發現，從2022年1月17日生母在採訪中對他指責後，大量網民向劉學州發送了侮辱性、攻擊性的信息，還有眾多網民、自媒體發布類似內容。其中，網絡大V「真話哥」和「暖心姐姐」是最活躍的帳號之一，「他們發布視頻，興致勃勃揣測、污衊劉學州動機，指責他不懂感恩、心機深、白眼狼，甚至挑釁一樣到劉學州帳號下留言」。

本案代理律師周兆成表示，本次開庭，原告方將向北京網路法院提交42組證據，證明原告劉學州養家外祖父母一直撫養劉學州，具有起訴資格。證明被告利用其大V身份，存在捏造「劉學州認親後要買房、拋棄養父母」等不實信息，肆意評價劉學州「心機」「身敗名裂」等誹謗性言論等，從而導致劉學州在19日到24日自殺前，遭受漫天的網暴攻擊。

周兆成同時透露，劉學州養家外祖父母表示提起訴訟不為經濟賠償，也沒有其他利益訴求，「他們義無反顧的為自己的外孫討公道，其實就是希望劉學州的悲劇不要再在互聯網上發生。」