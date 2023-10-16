溫州老闆輾轉尋23年前債主還20萬欠款　債主歎人生起落可寫書

據內媒《錢江晚報》報道，浙江溫州老闆夏超前，多年前在浙江海寧的孫老闆孫國新處進貨，拖欠過一筆20萬元的欠款，因當時資金周轉困難，孫國新便沒有催他還款。23年後，夏超前輾轉多方找到孫國新，將20萬元欠款還清。在通話中，孫國新感歎20餘年的人生大起大落，現時靠打工為生，仍身負200萬元欠債，很感激夏超前的還款，「他是這麼多年來第一個主動還錢的人」。



據悉，夏超前23年前在浙江海寧做男裝皮衣生意，當時，孫國新在海寧開店。2000年下半年，夏超前從孫的工廠裏進了一批男裝，由於市場銷售行情不太好，欠下20多萬元貨款未付。知道他資金周轉困難，孫國新沒有再催款，後來兩人失去聯系。

時間來到20多年後，現時51歲的夏超前在山西做生意，一直想聯繫上孫國新把多年前的欠款結清。他從別人口中得知，孫國新的生意遭遇變故，輾轉多方終於聯繫到他。孫國新表示，沒想到還能收到20多年主動歸還的20萬貨款，「我很激動，也很感謝」。

談到多年來的人生變化，孫國新感歎人生大起大落「可以寫一本書了」。他指在創業最輝煌時期工廠機器有50台，每天要做200多件皮衣，1996年手中就有現金100多萬元。1999年他的生意開始走下坡路，客戶欠款要不回來，2004年資金鏈斷裂工廠倒閉，他也身負200多萬元債務，多年來靠打工為生，現時在一間紡織企業工廠食堂煮飯。

談到還錢的做法，夏超前則表示，多年來他一直將這件事放在心裡，「23年前的20萬不是小數目，我要對得起孫老板當時的這份信任。」他認為做生意最重要的原則就是守信用。這次尋人、還錢的事，他對其他人誰都沒有說，「我欠下的債，自己默默還掉就是。」而看到孫國新的境遇，夏超前在感歎之餘，也希望這筆還款能給他帶來一些幫助。

網民睇法：

好人遇上好人了



2000年的20萬不是小數目，那時的孫老闆真是誠信



誠信走天下



誠心誠意是人生最高境界！

