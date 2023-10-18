秋天易煩躁情緒不穩或患「悲秋綜合症」　原來抑鬱都有季節性？

踏入秋天，天氣開始轉涼，但有網民表示，近日會莫名感到容易煩躁、情緒不穩等。有醫生介紹，秋季是抑鬱症等情緒病高發時段，大家要警惕患上「悲秋綜合症」。



浙中醫大二院（浙江省新華醫院）臨床心理科主任韓耀靜介紹，每年秋季，醫院的心理門診都會迎來就診高峰。秋季是抑鬱症等情緒疾病的高發季節。據相關研究顯示，約15%的普通人會在秋天有抑鬱情緒體驗，約38%的抑鬱症患者每逢秋冬季都會加重症狀。

韓耀靜表示，秋天有一部分人常常會感到沮喪、情緒低落、易疲勞、注意力分散，「這就是我們常說的『悲秋綜合征』」。

浙中醫大二院。（浙中醫大二院官網）

她解釋，抑鬱症或抑鬱情緒早期會出現失眠或嗜睡等問題。如果出現情緒低落，莫名悲傷；精力缺乏，容易疲勞；食欲下降，失眠多夢；焦慮，自我評價低，反應遲鈍等現象，且不能自我緩解，就需要提高警惕，及時尋求專業醫生的幫助。

韓耀靜提到，悲秋現象在《黃帝內經》中就有解釋，「西風生於秋，病在肺」、「在志為憂」，「這句話的意思是說秋應於肺，憂慮、悲傷是秋季的情緒特點。從臨床經驗和相關研究來看，抑鬱症患者的發病率在秋季最高」。

「悲秋綜合症」的誘發因素主要是因為秋天來臨，天氣由熱轉涼，身體也會由興奮、積極向上的狀態轉入消沈、向內的狀態。同時，入秋後日照減弱，大腦松果體分泌褪黑素相對增加，會抑制甲狀腺素和腎上腺素的分泌，大腦細胞的功能活動就會降低，抑制過程增強，出現抑鬱情緒，使人容易疲勞。

不少學生也會因學業壓力大患上抑鬱。（視覺中國）

她介紹，「悲秋」的人群多對寒冷比較敏感、體質較弱、體育活動較少，且多為常年在室內工作者，更年期女性、孕產婦、剛經歷負面生活事件的人群需特別關注。同時，長者更易產生垂暮之感，誘發消極情緒，嚴重者終日鬱鬱寡歡。

韓耀靜表示，多項措施都可預防「悲秋綜合症」，例如調節情緒，保持積極樂觀；不要過度勞累；調節飲食，注重養心和養肝，多吃應季的食物；多曬太陽、做適量的運動。若一旦發現無法調節情緒，就應及時到醫院就診。