妙齡女借自助結賬｢漏洞｣多次超市偷竊　自述：知道不好但控制不住

又是盜竊癖？近日，杭州有一月薪過萬、經濟狀況良好的妙齡女，利用超市自助結賬掃描商品的「漏洞」，先後8次從超市偷竊商品，因店員發現一盒美心月餅不見而發現她連續作案的過程，最終當她再度到超市偷竊時被當場拘捕。女子供述，知道偷竊的行為不好，但還是「存在僥倖心理，控制不住貪小便宜」。



據悉，今年9月，杭州濱江一家連鎖超市員工在盤點門店商品時，發現一盒美心月餅不翼而飛。門店通過查詢閉路電視，發現月餅被一女子未結賬拿走。隨後，門店對該女子的交易號排查，發現該女子從7月即開始偷竊超市商品，門店隨即報警。

接報後，警方立即開展調查。最終在該女子10月再度出現在店內時，被保安當場攔截。此時女子拎著一大包物品，其中有22件物品都沒有結賬。

妙齡女借自助結賬｢漏洞｣多次偷竊商品。（杭州公安）

到案後，女子表示日常工作、經濟條件良好，月薪過萬，但因為偶然發現超市自助掃碼結賬付款「漏洞」，有的物品不掃碼也沒有被發現，就開始在自助結賬時將貴的商品假裝掃碼後放進購物袋，僅掃描一些價格較低的商品，付完款後將商品全部帶走。

該女子表示，知道偷竊行為不好，但是一直存在僥幸心理，控制不住自己貪小便宜，覺得這種佯裝付款實施盜竊的行為不是很嚴重。

目前，女子已因涉嫌盜竊罪，被依法采取刑事強制措施 。（杭州公安）

經查，該女子先後八次在超市內，以在商品自動結算機前未掃商品的方式，多次盜取店內商品，商品累計金額四千余元人民幣，行為已涉嫌盜竊罪。目前，女子因涉嫌盜竊罪，已被依法采取刑事強制措施 。