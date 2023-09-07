盜竊癖？女律師連續偷竊超市30餘次盒飯　遭吊銷執照終身無法執業

據內媒《頭條新聞》報道，北京有一律所的90後劉姓女律師因在4個月內連續30餘次在超市偷竊在售盒飯、蛋糕等產品，被法院處以盜竊罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，同時被吊銷律師職業證書，終身無法再從事律師職業。



據悉，劉女為河北人，生於1992年，案發時在北京從事律師職業。據裁判文書網公開資料顯示，在2020年5月至2020年9月期間，劉女在北京某超市內，利用自主結賬設備，以不結賬、少結賬的方式，先後30餘次盜竊超市內在售盒飯、蛋糕等商品，共計價值人民幣1800餘元。被拘捕後，劉女已賠償被害單位經濟損失並取得諒解。

90後女律師4個月內偷竊超市30餘次盒飯，被吊銷執照。（示意圖 / vcg）

2021年，北京市朝陽區法院一審以盜竊罪，判處劉女拘役五個月，緩刑五個月，並處罰金人民幣三千元。一審宣判後，劉某未上訴，一審判決生效。

2023年，北京市司法局結合北京市朝陽區人民法院開具的刑事判決書，認為劉女故意犯罪受到刑事處罰，經集體討論決定，給予劉女吊銷律師執業證書的行政處罰。

劉女被判處拘役五個月，緩刑五個月，並處罰金人民幣三千元。（示意圖 / vcg）

對該項處罰，北京市京師律師事務所律師鐘蘭安介紹，無犯罪記錄是從事律師職業的門檻之一。中國《律師法》第七條明確規定，受過刑事處罰的人（過失犯罪除外）不予頒發律師執業證書。《律師法》還規定，被吊銷過律師執業證書的人不能頒發律師執業證書，「也就是說，律師被吊銷執業證書後就不能重新考律師，一輩子不能從事律師職業。」

禁忌的快樂？難以遏制的盜竊癖

竊盜癖是一種心理疾病，是一種衝動控制障礙（Impulse control disorder），患者會有衝動去偷竊商店或私人住宅的東西，但偷來的東西既不是留用，也不是變賣現金，只是為了滿足偷竊時的衝動或快感。一些意見認為根據竊盜癖的主要特徵，這種疾病可以是強迫症光譜（Obsessive–compulsive spectrum）的一部分。

盜竊癖被列入精神障礙手冊 (DSM-IV TR) 中的沖動控製障礙，其特征是「反復無法抵抗偷竊沒有個人效用或商業價值的物品的沖動」。（網絡圖片）

竊盜癖常常沒有被診斷出來，而患者常有焦慮、進食障礙和物質濫用等問題，而竊盜癖患者常因為這些相關的問題，而非竊盜癖本身，而接受治療。竊盜癖的治療方式包括心理治療或藥物治療，可使用特異性血清素再吸收抑制劑(SSRI)、鋰鹽、抗躁症藥物等抗精神病藥物控制病情。

網民點睇：

這是一種心理疾病



可能有偷竊癖



得不償失



不缺錢，缺德



希望她只是手欠而不是混不下去



離離原上譜…律師去偷…知法犯法啊…

