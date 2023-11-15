《現代快報》報道，近日，內地有旅客在搭乘高鐵動車時因「心情煩悶」，在衛生間抽煙觸發煙霧報警器，導致列車降速。事發後，該乘客表示存在僥倖心理，「以為高鐵上抽煙沒事」。目前，該乘客已被警方依法行政拘留三日。



據了解，事件發生於11月6日晚上9時左右，事發地為深圳北開往南通的D2290次列車。該旅客自述，進入衛生間後心情煩悶，在打開包拿紙時看到香煙，便抽了起來。抽完煙後，她將煙頭澆滅並順著水流沖走，但觸發衛生間煙霧報警器，導致動車運行速度降低。

警報觸發後，列車工作人員趕至現場，該旅客承認了吸煙的違法事實。列車到達南通站後，南京鐵路公安處南通站派出所民警將其傳喚至派出所接受進一步調查。

女子因「心情煩悶」動車衛生間抽煙觸發警報致降速，遭行拘三日。（示意圖 / vcg）

到案後，該女子表示，因為戴著耳機沒有留意車上的禁煙宣傳廣播，又指看到衛生間內的禁煙標誌時卻抱有僥幸心理，認為「列車上吸煙沒什麼問題」。

目前，該乘客因行為構成擾亂公共交通工具上秩序，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條第一款第（三）項等相關規定，已被處以行政拘留三日的處罰。

警方提示，高鐵或動車組列車空間密閉、運行速度高，吸煙會對列車行車安全造成極大影響，嚴重時會引發火災，因此車廂任何部位均禁止吸煙，旅客切勿以身試法。