王思聰以新身份現身山東　着休閒裝與領導座談惹議　網民評論兩極

近日，中國前首富王健林的獨子王思聰，與山東省泰安市委領導見面的照片，引發網絡熱議。王思聰身着衛衣、腳穿波鞋，令不少網民直呼，「第一次看到沒穿西裝的會談。」值得注意的是，王思聰亦是以新身份——北京寰聚商業管理有限公司董事長，出席此次活動。



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據泰安市人民政府網周二（28日）消息，11月27日上午，泰山文旅健身中心項目簽約儀式舉行。泰安市委書記、市人大常委會主任楊洪濤，北京寰聚商業管理有限公司董事長王思聰出席活動。

王思聰表示，北京寰聚商業管理有限公司將以「新場景、新玩法、新潮流」為切入點，以「覆合業態、多重場景、深度體驗」為手段，全力以赴把泰山文旅健身中心項目建設成集娛樂健身、四季滑雪、運動酷玩、青年社交和親子科普於一體的年輕力、微度假目的地，實現以商承文、以文促旅、以旅興商，推動文商旅融合發展。

值得一提的是，王思聰還因出席活動時「獨樹一幟」的穿着，引發網絡熱議。相關圖片顯示，王思聰身着灰色衛衣、黑色休閒褲，腳穿球鞋。

王思聰曾於2021年在深圳着短褲與大連市領導舉行座談。（微博）

有網民認為，「體現了他的自信和從容，是一種積極的形象。也符合他一貫的風格。」、「我行我素挺好的，掙脫傳統的枷鎖和禮儀的束縛。」亦有網民表示，「魔幻世界，玩女人的紈絝子弟還能混成這樣，起點都不止普通人終點啦。」、「他這着裝的態度說明價值觀還是有問題，看看人家郭晶晶老公正式場合穿的什麽。」

據天眼查顯示，北京寰聚商業管理有限公司成立於2023年7月20日，為香蕉計劃成員，是一間從事商務服務業為主的企業，企業注冊資本1000萬人民幣。王思聰任董事長，總裁李欣，執行總裁丁一。

而香蕉計劃成立於2015年6月，旗下子公司包括香蕉娛樂、香蕉音樂、香蕉遊戲傳媒、香蕉影視、香蕉體育等。此外，北京寰聚有兩個股東，包括杭州杯盞商業管理有限公司、九桓置業發展（北京）有限公司，持股比例分別為51%和49%。值得注意的是，王思聰為杭州杯盞實際控制人，總持股比例為31.5%。