自稱「軍委部長」揸冒牌車詐騙過百萬元　軍警跨省搗破假軍團

近日，內蒙古軍區與廣東省軍區合作，成功搗破一個假冒軍人招搖撞騙的犯罪集團。涉案成員自稱是軍委領導，以辦理特招入伍等藉口為由向地方人員索要財物，詐騙金額過百萬元（人民幣，下同）。



內蒙古軍區警備糾察執勤人員在呼和浩特市玉泉區查獲一輛假冒軍車，發現司機金某持有假冒的軍官證、行車執照、軍車駕駛證和軍隊公文。

執勤人員迅速將其控制並調查詢問，掌握到其上線舒某存在冒充現役軍人招搖撞騙嫌疑，經常在珠三角地區活動。執勤人員隨即將金某移送公安機關立案偵查，同時將問題線索上報，通報廣東省軍區警備辦公室。

在中央軍委相關部門指導下，內蒙古、廣東兩地軍警迅速啟動跨省協查工作機制，對嫌疑人主要活動地排查後，發現嫌疑人駕駛假冒軍車前往深圳。

廣東省軍區駐深圳警備執勤人員聯合公安幹警在深圳一酒店內，將正在實施詐騙活動的舒某及其同夥6人抓獲，現場查獲軍隊證件、軍服等涉軍假冒物品，不到24小時就將全部涉案人員拘捕歸案。

經公安機關調查發現，舒某等7人自稱是「軍委部長」、「軍委某部司令」、「某省政法委書記」等軍地領導，多次以辦理特招入伍、工作調動、協調關係為由，要求地方人員提供招待並索要財物，詐騙金額逾百萬元。該犯罪集團成員已被公安機關刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。