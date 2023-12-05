女職員實名舉報上司施壓發生性關係　江蘇銀行：涉事經理已免職

近日，網傳江蘇銀行一名女職員徐某舉報被領導施壓發生性關係，事主還稱對不起老公，也對不起領導的老婆。周二（5日），江蘇銀行鎮江分行工作人員回應稱，目前正在處理中，不對外答覆。



同日晚間，江蘇銀行鎮江分行發佈情況通報回應指，涉事人徐某因個人行為引發家庭矛盾後發表相關言論，該行已於12月4日免去涉事領導馬某的團隊經理職務，今後將持續加強幹部員工作風建設和教育管理工作。



網傳截圖顯示，在名為「大公司奮鬥新征程……」的微信群組中，女子徐某發布信息，實名舉報其領導馬某江利用職務之便，對她進行施壓，要求自己和他發生性關係。

徐某實名舉報其領導馬某江利用職務之便對她進行施壓。（奔流新聞）

施壓分別有3次，一次是今年開完年送他回家的路上，要求發生性愛關係並實施；一次是今年夏天在她去高姿拜訪客戶的路上，在車上發生了性愛關係；還有一次是上周四與高新區領導在一品園聚餐，聚餐後他們把倪總送回家後，在華美達對面停車場發生了關係。

徐某稱，自己對於上述事件深感恐懼，「我對不起我的老公，對不起我的家庭和孩子，也對不起他老婆馬某」。她希望領導能夠秉公處理馬某江，如未秉公處理，她將向紀檢委和司法機關反映上述情況。江蘇銀行鎮江分行工作人員周二回應稱，銀行已經知道此事，目前紀檢部門正在處理中。據官網顯示，江蘇銀行鎮江分行目前擁有31家網點、750餘名員工。

12月5日晚間，江蘇銀行鎮江分行發布事件情況通報指，經查，涉事人為江蘇銀行鎮江分行營業部員工徐某、營業部團隊經理馬某。12月2日晚，涉事人徐某因個人行為引發家庭矛盾，在我行內部工作平台發布相關言論。事發後，我行立即介入調查了解相關情況，並於12月4日免去馬某團隊經理職務。同日，馬某辭職。後續，我分行將持續加強幹部員工作風建設和教育管理工作。