廣西馬戲團讓孩子騎老虎拍照　官方責令整改停止演出

廣西百色市有馬戲團在表演結束後，竟安排小孩騎老虎拍照並收費；老虎雖被皮帶固定在鐵床上，但前肢和尾巴仍在擺動，相當危險。

百色市田東縣文化體育廣電和旅遊局調查發現，涉事馬戲團在未經批准的情況下擅自演出，並收費允許兒童騎老虎背上合影，目前已責令馬戲團停止演出，並立案處理。



據此前報道，網民發布的影片顯示，一隻老虎趴在鐵床上，一名男子將男童抱起放到老虎背上，前方有人拿相機拍照。老虎後肢用皮帶固定，但拍照時牠的前肢和尾巴還在擺動，後面還有不少孩子排隊等待。影片配文則稱，「20塊錢（人民幣）一張照片」。

廣西百色市有馬戲團在表演結束後，安排小孩騎老虎拍照並收費；老虎雖被皮帶固定在鐵床上，但前肢和尾巴仍在擺動。（央視新聞）

田東縣文旅局工作人員表示，確實有馬戲團表演並備案，時間到12月10日止，但文旅局負責審批雜技項目的表演，小孩騎老虎不屬於表演，該行為不在審批內容中。

百色市田東縣文化體育廣電和旅遊局消息，經調查，涉事馬戲團在未經批准的情況下，擅自於12月6日晚開始在田東縣恒力廣場市場東門演出，並收費允許兒童騎老虎背上合影。

12月8日下午，田東縣文化體育廣電和旅遊局已經組織人員對涉事馬戲團進行調查，依法依規對馬戲團下達了《責令整改通知書》，責令馬戲團立即停止演出，並進行立案處理。涉事馬戲團已停止演出。