內地女花費5萬元注射豐胸針植入假體後不適　起訴至法院獲賠15萬

《澎湃新聞》報道，近日，內地有女子根據朋友圈廣告，在美容店花費5萬元（人民幣，下同）注射豐胸產品，身體出現不適，此後又進行胸部假體植入手術。女子認為美容院注射的豐胸針無效且損傷身體，遂起訴至法院要求三倍賠償，最終獲賠15萬。



據江西瑞金市人民法院通報案例，當事人小美（化名）經常在被告溫某經營的美容院護膚，看到溫某在朋友圈發佈豐胸產品便咨詢，溫某引薦小美到被告楊某、陳某夫婦處做廣告上的豐胸項目。小美同意後，溫某收取其5萬元豐胸費。溫某邀請陳、楊夫婦到店內分別三次為小美注射豐胸針產品。

內地有女子根據朋友圈廣告，在美容店花費5萬元（人民幣，下同）注射豐胸產品，身體出現不適。（vcg）

然而，豐胸服務結束不久，小美胸部出現不適。被告稱因小美的身體吸收不了注射成分，需要植入假體。小美遂到福州某醫院做了假體植入手術。但術後小美的胸部並未好轉，醫院檢查顯示反饋雙乳無回聲，需定期復查。小美認為被騙，遂提告至法院。

江西瑞金市人民法院經審理認為，溫某經營的美容店沒有豐胸資質，在朋友圈發布豐胸充值廣告，邀集被告楊某、陳某給小美做豐胸服務，具有明顯的消費者特征。陳某、楊某無開展醫療美容服務資質而向小美提供醫療美容服務，小美主張被告存在欺詐，根據法律規定，本院予以支持，遂判決三被告按照服務費用的三倍即15萬元賠償給原告。法院判決後，各方當事人均未上訴，判決已生效。