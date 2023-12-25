女研究生組團製售色情漫畫小說　警搗犯罪集團拘10人涉額過千萬

今年初，浙江省台州臨海警方接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。

經查，警方發現該案主犯錢某是一名在職女研究生。在掌握證據後，警方成功拘捕錢某等10名疑犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額超過1000萬元（人民幣，下同）。



警方介紹，今年初接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說，還有學生用家長的網購帳號，在網購平台購買相關書籍，書中大部分情節都很露骨，有大量色情內容。

警方調查後，發現臨海市「某梗創意有限公司」有非法經營製作傳播淫穢物品謀利的重大嫌疑。警方隨即聯合市場監督管理局、文廣旅體局等組成專案組調查。

警方介紹，在偵查中發現前述的淫穢小說和漫畫均由上海某印刷廠批量印刷，對外銷售的實體店則位於臨海市本地，同時該公司開設了一家名為「某梗工作室」的網店，通過線上銷售的方式將非法出版的淫穢小說和漫畫賣到全國各地。

在掌握犯罪集團相關證據後，專案組與上海、安徽、江蘇、徐州等地的警方開展統一收網行動，成功拘捕錢某等10名疑犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額1000萬餘元。

警方介紹，錢某聯繫多名「寫手」，讓對方製作色情小說和漫畫，她再將這些作品推廣。隨着寫手愈來愈多，錢某更專門組建了「某梗工作室」微信群。錢某的主要盈利來自網店買家和快遞公司之間的郵費差價，以及介紹印刷生意給上海某印刷廠的提成。

錢某把大部分銷售利潤分攤給作者、網店員工和印刷廠，逐漸地她在圈中的影響愈來愈大，甚至收獲追隨者。目前，案件仍進一步偵辦中。