陝西男聊天群中辱罵物業遭保安掌摑　涉事者被停職警方介入調查

近日，家住陜西丹鳳縣某小區的「00後」馬先生反映，自己因在業主聊天群中抱怨物業管理公司辦事不力，遭物業工作人員、保安找上門掌摑，「我在業主群吐槽物業、說髒話是不對，但物業工作人員和保安也不能跑到我家打我啊！」。



馬先生介紹，2023年1月下旬，其車輛在小區停放時被人劃了一道車痕，他曾向物業反映，但未能找到肇事者。同年12月31日上午，他開車回到小區後，發現電動車、電單車亂停亂放，霸佔不少車位，導致他無法停車，「我只好自己挪走車位上的摩托車、電動車，然後將車停了進去」。

馬先生回家後，聯想起之前車輛被人劃花的事情，愈發生氣的他就在業主聊天群中抱怨，並說了幾句髒話，「今年給你交xx的物業費；車停在車位被劃了，xx監控，模糊的跟xxx一樣，查也查不到人；電動車、摩托車沒有固定的停車場地？直接想咋停咋停，xxx又憑啥要求小車給你規範停車；xxx物業畫的小車停車位，是幹啥的，是起啥作用？你規範不了停車的位置，你畫那車位是給xx看呢.....」。

上門與馬先生理論的幾名物業工作人員。（微信公眾號＠上游新聞）

他在業主聊天群中抱怨後便在家休息，未料幾個小時後，小區7、8名物業工作人員、保安上門尋人。馬先生憶述，當時他正在熟睡，突然被父親叫醒，打開臥室門後，工作人員、保安突然闖入，並質問他在業主聊天群中罵誰，隨即雙方發生爭執。

馬先生稱，當時有4、5個人動手打他，他全程沒有還手，期間父親一直在勸架，「我說我又沒指名道姓罵他們，對方中有人巴掌就打了過來」。事發後，有物業工作人員向他表示，「小夥，有什麽話好好說。你看你一大早在業主群裏罵罵咧咧，你有什麽事，給物業打電話。我們該挪車就挪車，該服務就服務，你不能在幾百人的業主群裏罵人」。

事發後，馬先生向警方指認施暴者，並要求到醫院就診。病歷顯示，馬先生被送到醫院時，顏臉部局部腫脹，口唇擦傷，伴出血結痂。診斷結果為急性外傷後頭痛，建議住院治療。

馬先生被掌摑後口唇出血結痂。（微信公眾號＠上游新聞）

馬先生表示，事發後小區物業方面未有到醫院探望他，但曾向其父母提出私下和解。截至1月2日，馬先生仍在醫院接受治療。

涉事小區物業公司負責人索先生介紹，事發當天早上5、6時，馬先生開車回小區。由於車位上停有幾輛電單車，馬先生挪完電單車後，將其汽車橫泊，霸佔了3個車位。此後，馬先生又在聊天群中辱罵物業人員。

索先生稱，當天上午9時許，幾名保安到馬先生家中了解情況。在馬先生穿衣起床期間，雙方言語上發生爭執，保安當場報警。雙方爭執期間，可能互有拉扯，導致馬先生嘴部受傷。事發後，涉事保安和工作人員已被停職。

丹鳳縣公安局政工科相關負責人稱，經初步了解，事發當日馬先生將車橫泊在車位上，霸佔3個車位。當時保安勸他挪車，馬先生挪車後心有不服，就在業主聊天群中發牢騷。保安看到後到馬先生家中理論，雙方發生口角繼而動武。待馬先生出院後，警方會詳細向當事雙方了解情況。