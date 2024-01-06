父親苦尋20天！24歲女子遭鄰居闖入搶劫殺害　死前一日剛過生日

重慶近日發生一起恐怖劫殺案，一名24歲余姓女子在晚上返回租屋後失聯，經過警方調查，證實遭25歲鄰居入室搶劫並被殺害。



據瞭解，案發前一天還是死者的生日，她曾與父親視訊聊天，沒想到就是父女的最後一面。余女的父親表示，他在余女生日後打電話給她，對方就一直沒接，微信卻會正常回覆，他感覺到有問題，開始四處尋找女兒下落，苦尋20天後卻得到女兒已經身亡的噩耗。目前，凶手已被逮捕，此案尚在進一步偵辦中。



余女的父親說，2023年7月，女兒大學本科畢業後在重慶上班，事發前居住在重慶南岸區「江南水岸」公租房。

12月11日是余女的生日，余父當晚還和她視訊聊天，沒有發現任何異常，「過了幾天我給她打電話，打通了沒人接，打微信語音電話被掛斷，發微信還能正常回覆」，余父稱，他在微信上問女兒為何不接電話，對方回覆說工作太忙，不方便。晚上，父親又打電話給女兒，還是不接，他感到有點不對勁，開始四處尋找女兒的下落。

12月20日，焦急的余父叫姪女到余女妹妹那裡拿鑰匙去看看情況，結果發現余女房子裡面沒有人，房間裡顯得有些凌亂，床單和一個枕頭外套等不見了，「12月21日凌晨，我們向長生橋派出所報警求助。」

余父表示，後來他們通過監視器發現，12月12日晚上8時左右，女兒回到租房後再也沒有出來過，「當時我們懷疑她可能被人控制了」，2024年1月2日中午，警方通知余父余母到南岸區長生橋派出所，他們說，余女已經遇害，嫌犯也被抓住了。余父稱，夫妻倆驚聞噩耗，痛不欲生。

1月4日晚上7時左右，重慶南岸警方發布警情通報稱，2023年12月21日，他們接到群眾報警稱，一直聯繫不上24歲的女兒余女，警方經調查，發現余女已不幸遇害，嫌犯是25歲的重慶彭水縣代姓男子。經審訊，代男交代稱，12月12日晚上他敲門進入余女家中搶劫，後來將她殺害。