內地首單溫室氣體自願減排交易達成　未來年交易額有望超1萬億元

《央視新聞》報道，近日，中國首單溫室氣體自願減排交易達成，由中國海油購入的25萬噸國家核證自願減排量將用於抵消能源生產環節的溫室氣體排放。展望未來金融化後的中國碳市場，年交易額有望超過1萬億元（人民幣，下同）。



據瞭解，1噸國家核證自願減排量可抵消1噸二氧化碳排放量。溫室氣體自願減排機制是一種碳抵消機制，控制排放企業可向實施「碳抵消」活動的企業，購買用於抵消自身碳排放的核證量。1月22日，中國溫室氣體自願減排首單交易達成，意味著中國碳市場建設日趨完善，多元化碳市場體系將推動提升全國綠色低碳發展水平。

據介紹，目前中國的碳交易主要分為兩部分，一個是碳排放權交易，一個是自願減排交易。自願減排交易市場有利於推動形成強制碳市場和自願碳市場互補銜接、互聯互通的全國碳市場體系。推進自願減排交易市場建設，有利於支持林業碳匯、可再生能源、甲烷減排、節能增效等項目發展，激勵更廣泛的行業、企業參與溫室氣體減排行動。

根據北京綠色交易所預測，若參照對比歐盟碳市場規模，未來中國碳市場金融化後，以其70億-80億噸配額計算，預計年交易量或將超過100億噸，交易額有望超過1萬億元。