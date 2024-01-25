佛山一男殺妻及2歲幼子　被害者親屬：兇手患精神疾病　掐死妻子

1月22日，有網民在發影片稱，其姪女及兩歲的孩子，被姪女患有精神病的丈夫殺害，事發地位於廣東佛山南海區里水鎮。昨日（24日）當地官方回應稱，公安部門已介入，案件會依法依規處理。



影片中發布了一張結婚照，並配文「可憐的姑娘，你們娘兩被這個男人弄死的那一刻是多麼無助......廣東那邊不太冷，你在那邊多待兩天，等雪化了，我們就帶你回家。」影片發布者在評論區透露，事發在廣東佛山南海區里水鎮，該男子已於21日上午被警方抓獲。

有網民在抖音發影片稱，自己姪女被丈夫殺害。

綜合內媒報道，影片發布者為被害女子的親姑姐。她透露，姪女是貴州遵義人，今年只有32歲，嫁到雲南後跟著丈夫到廣東佛山里水鎮打工，兩人結婚兩三年育有一名2歲男孩。21日下午，家人突然接到廣東警方電話，才得知這一噩耗。「派出所只說是被她老公掐死的，具體情況要到了才知道。」目前死者父母及親戚正一同趕往佛山。

據其介紹，姪女的丈夫姓文，為雲南昭彝良縣人，是姪女打工時遇到的男友。家人對姪女丈夫的情況並不太了解，僅在幾月前聽姪女說起文某某曾患有精神類疾病，已經好幾年沒發作，最近突然再次發作。

針對此事，里水鎮派出所警方一名警員回應稱，自己並非辦案人，不方便透露，會依法依規辦理好。