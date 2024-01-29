三亞7歲男童被壓旅遊巴車底身亡　涉事公司：司機出現視覺盲區

網傳海南三亞亞龍灣附近發生致命交通意外，一名遊客被旅遊巴輾壓身亡。涉事的旅遊巴公司工作人員證實「遊客人不在了」，並指事發時「司機出現了視覺盲區」。內地傳媒報道，死者為一名7歲男童。



《縱覽新聞》報道，一名7歲男童被旅遊巴輾壓身亡。三亞市12345政府服務熱線稱，事發於亞龍灣玫瑰谷停車場。

涉事旅遊巴所屬的海南吉宏道汽車運輸服務有限公司的工作人員稱，旅遊巴是從海口到三亞的旅遊客運車輛，但不清楚出事男童是否該輛車的乘客，目前公司正積極配合有關部門處理事件。

亞龍灣旅遊度假區綜合服務中心工作人員介紹，事發於1月28日上午10時半左右，涉事旅遊巴屬於旅行社，並非景區內部車輛。

吉陽區委宣傳部工作人員透露，被旅遊巴輾壓的男童經現場搶救無效不幸去世，宣傳部會及時與家屬溝通，開展善後工作。

三亞吉陽區旅文局監管科工作人員證實，有一名遊客出了安全事故，涉事的是旅行社的大巴，相關人員正在亞龍灣區處理，後續將根據調查情況，由執法局牽頭處罰，若確實是安全責任事故，「肯定不會姑息」，近期將公布調查報告。

《中國新聞周刊》報道，旅遊巴公司工作人員稱，正等待交警部門出具事故鑒定，「司機出現了視覺盲區，具體原因還不清楚，該怎麽處罰司機就怎麽處罰」。