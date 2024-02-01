重慶姐弟墮亡｜被指「消費孩子博流量」等　生母稱將起訴回擊網暴

2020年11月，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及其婚內出軌對象葉誠塵，共謀從15樓家中拋出墮地身亡。去年5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。1月31日，張波、葉誠塵被法院執行死刑。同日深夜，被害姐弟生母陳美霖更新社交帳號，表示自己長期被網暴，接下來將會去派出所報案，並起訴網暴者。



陳美霖表示，在死刑覆核階段，張波葉誠塵曾試圖用假檢舉立功、假發明創造、串供逃避死刑。對此，她感謝最高院的法官，在死刑覆核階段依法審查，駁斥了葉誠塵在死刑覆核階段提出的假檢舉立功，同時也感謝關押張波、葉誠塵的看守所依法監管，才最終沒讓各種假檢舉立功、假發明創造和串供之類的謀劃得逞。

她續指，張波、葉誠塵被執行死刑，讓折磨了他們一家整整三年多的夢魘終於可以消散，當日去天台寺，看到弟弟妹妹出來，感覺胸口悶喘不上氣，手也發麻全身無力，這是因為等這個結果壓抑了太久了，也是因為我被網暴的事，「所以下午太傷心，被媽媽送去醫院觀察治療」。

陳美霖透露，自己在案發以後的3年多裏長期被網暴，包括但不限於對自己言談、穿戴的指摘，還稱她是「消費孩子，蹭孩子的流量」。而對她個人的抹黑、詆毀，在二審後兩名被告死刑覆核的大半年裏尤為加劇，她之所以忍下來，是不想給這些謠言推波助瀾。她又指，哪怕到現在，自己仍然被網暴，對此，她已經固定部分證據，將很快去派出所報案，並將起訴這些網暴者。

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案發於2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生一宗墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，兩名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院對案件進行一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，張波、葉誠塵提出上訴。

2023年4月6日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開開庭審理，認為張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。同年5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。