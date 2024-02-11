399米長龍暢遊廣東第一巷　眾多村民遊客祈求好運

「時隔多年又看到九十九節龍下山，很開心，過年就是要紅紅火火！希望更多人能來我們珠璣看巨龍。」村民陳大爺看著巨龍滿臉自豪地說。當399米的長龍遇上「廣東第一巷」，這個甲辰龍年，韶關南雄市「龍」味十足。



大年初一清晨，當人們還沈浸在除夕夜熱鬧的餘韻中時，韶關南雄市珠璣鎮叟里元村已經開始敲鑼打鼓、鞭炮齊鳴。399米長的99節巨龍被約300名村民共同舞動起來，和6頭舞獅一起，往珠璣古巷巡遊前行。巨龍所到之處，鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天，喝彩聲不斷，眾多村民和遊客前來祈求好運。

珠璣古巷是廣東僅有的宋代古巷古道，有「廣東第一巷」之稱，是中華民族拓展南疆的中轉地。在珠璣古巷牌坊下，九十九節巨龍在村民的靈活操作下擺成了「龍年大吉」四個大字，令現場觀眾讚嘆不已。隨後，巨龍一路經過珠璣古巷南門樓、非遺館、雙龍橋、中門樓及北門樓，並停留表演，讓遊客們大飽眼福。最後，巨龍來到了珠璣鎮百姓堂，在這座氣勢恢宏的建築前表演展示「天下太平」，祈求新的一年風調雨順、國泰民安。

威武的巨龍一騰一躍，或戲或纏。（羊城晚報）

「舞龍不單純是為了歡樂而舞，更重要的是表達人們對康王神和龍神的懷念和崇敬，祈求風調雨順、五谷豐登。傳說中，康王神和龍神征服了危害莊稼的怪物，使得人民豐衣足食，安居樂業。」南雄市珠璣鎮叟里元民間文化藝術協會會長黃德東說道。據介紹，九十九節龍發源於珠璣鎮叟里元村，是南雄市縣級非物質文化遺產項目。村民代代相傳，早在三千多年前的周朝，叟里元人的祖先就齊心協力制作了九十九節龍，有關巨龍的文字記載最早出現在700多年前。

活動還舉行了網絡直播，有上萬名觀眾通過屏幕一覽巨龍風采。據介紹，從年初三開始，南雄市百順鎮、水口鎮還將陸續開展4場國家級非物質文化遺產——香火龍活動。

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