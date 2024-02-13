深圳男童新年食滯咗腹痛連嘔十數次　醫生：暴飲暴食易患腸梗阻

過時過節少不免大魚大肉，但食太多隨時會飲飽食滯、消化不良，對腸胃造成的傷害遠比大家想象的更多。深圳12歲男童小寧，在年三十晚因「食滯咗」接連嘔吐十數次，被家人緊急送院求醫。



2月9日，小寧由家人的陪同下到深圳平樂骨傷科醫院（深圳市坪山區中醫院）急診求醫。母親張女士介紹，放假後兒子經常與同學外出聚餐，在家幾天吃得也多，但年三十當日開始出現嘔吐，「吃什麽吐什麽，接連嘔吐十餘次，同時伴有腹痛」。

經檢查，醫生診斷小寧患上不完全性腸梗阻。小寧使用開塞露灌腸通便後，腹脹腹痛立即減輕，同時吊鹽水補鉀糾正水電解質酸堿紊亂。

醫生診斷小寧患上不完全性腸梗阻。（深圳大件事）

據該院急診科副主任胡世華介紹，「痛、吐、脹、閉」是典型的腸梗阻（腸道梗阻，intestinal obstruction）症狀。引起小寧腸梗阻的原因，主要是近期小寧暴飲暴食，胃腸消化能力達到上限，胃腸蠕動「罷工」，胃腸道內未完全消化的食物、積聚的氣體和糞便不能順利通過胃腸道，從而出現腹痛，停止排氣排便。

醫生提醒，預防腸梗阻的發生主要是避免大量堅果吸收腸道大量水分，避免過量攝入大魚大肉、高蛋白、高熱量煎炸食品等加重胃腸負擔，多吃富含膳食纖維的蔬菜、水果，保證足夠飲水，可以適當吃一些火龍果、香蕉等有通便作用的水果。在注意飲食的同時，還應適量運動。

若腸梗阻比較嚴重，不及時治療，還可導致腸壞死、急性腹膜炎等嚴重後果，危及生命。一旦出現腹痛、腹脹、惡心、嘔吐、肛門停止排氣排便等症狀時，要高度警惕腸梗阻的可能，及時前往醫院就診。

此外，春節期間要避免暴飲暴食、大魚大肉、過量飲酒，避免發生急性胰腺炎、急性腸胃炎、急性膽囊炎、急性酒精中毒、急性痛風性關節炎等疾病。