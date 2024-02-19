陝西狼師強吻高三女生　辯稱「當她是女兒」　教育局：停職停課

近日，陝西榆林一個自稱是榆林吳堡中學高三女學生的網民稱，遭到班主任馬某林猥褻，此後，馬某林辯稱「把你當女兒」，且事後馬某林並未被學校停職停課，引發關注。

2月18日，當地學校及教育局回應稱，已在2月17日晚對涉事男教師停職、停課，正在核實調查猥褻行為。



網民發文稱，自己是吳堡中學高三（中六）的學生，被班主任馬某林叫到辦公室，以分析成績為由讓她坐在旁邊。 「他拉我的右手，後面拉起我的左手，我左手有傷，他又拿了一個創可貼給我貼上。整個過程我掙脫過，但是他又牽起來，又給我分析成績，但是總會扯到其他事情上，比如說我很漂亮，還有別的不堪入耳的話。」

網民文章中寫道，迫於馬某林是班主任，整棟大樓沒有任何人，她很害怕，只能一直忍住。 「大概十分鐘左右，我要回教室，臨走之前一直抱著我不讓我走，我大腦一片空白，身體僵硬……接著，他使勁拽了一把，在我臉上親了一口，我甩開他跑回了教室。」

文章顯示，女孩曾告知父親。在父親與馬某林交涉的微信截圖中可見，馬某林多次稱，「我對你女兒這兩年，真的像女兒一樣」、「如果你信任我，接下來四個月，對孩子我會像對自己孩子一樣，如果不信任我，校長答應調班」、「要我死了她就解氣了」。

2024年2月，馬某林曾給當事女生發送短信，上面寫道「人都要有良心，你犯了錯，我都會原諒你，給你機會。我也一樣，重要的是以後改正」，「班主任、科任老師換誰？你考慮過其他四十多個同學嗎？剩下四個多月了，對你對其他同學都很重要」、「你要考慮後面的後果和影響」。而校長也曾表示，怎能因為一個女的，就耽誤其他40幾個人。

據內媒《瀟湘晨報》報道，當地學校校長已確認馬某林為該校高三某班班主任，並表示已對其停職調查。但對於馬某林是否存在疑似猥褻的行為，校長則表示教體局已經介入對當事人進行調查，「事實情況怎麼樣得看調查結果。」

據悉，涉事老師為該班班主任，教授語文，「他的全部工作已經暫停，我們重新挑選了班主任和科任老師，都是從其他年級部配的信得過的老師。 」校長也表示，學校也在關注（涉事）學生的情緒狀況，「情況現在還不錯，（學生家長）也是認同學校目前的處理方式的。」

2月18日，吳堡縣教育局的一名工作人員透露，目前此事各部門正在處理，涉事老師已經在2月17日晚上被停職、停課，正在進一步深入調查核實，根據調查結果再進行下一步處理。此外，校方已經與涉事女生進行了溝通。 「校方已經與當事人及家長都見了面，目前該學生精神狀態很好。」