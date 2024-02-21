以言入罪？佛山3人講粵語被公司罰款　網民斥老板：別在廣東混了

講粵語有錯？周三（21日），有網民爆料指出，廣東佛山一間公司的3名員工因在辦公室用粵語交流，結果一人被罰款3000元（人民幣．下同），另外兩人分別被罰款1000元。當地勞動保障監察部門回應指，此類罰款違法，工作人員已前往公司申報地實地調查核實。事件引起熱議，有網民直言事件反映出「如何殺死一種文化」。



據網民發布的截圖顯示，在一間置業有限公司的內部交流群內，工作人員陳某明發文稱，根據公司自2024年1月1日起實施的國語溝通政策，公司內部應優先使用國語（普通話）作為工作語言，以確保信息傳達的準確性與效率，為全體員工創造一個公平、統一的工作環境。

據稱，經調查確認，何某才、賴某峰、黃某敏三位同事在規定工作時間內，使用了粵語進行交流，公司將予以相應的處罰，對三位同事作出罰款處罰，以起到警示作用。陳某明還發語音稱：「何某才身為主管犯這種低級錯誤，這次罰款3000元，下次就直接降級處理。」

公司內部群聊記錄流出，顯示3人因講粵語被罰款。（影片截圖）

截圖還顯示，群組名為「XX置業管理層」，群主為劉某傑。而據天眼查公開信息顯示，該置業公司於2022年成立，申報住所為佛山市禪城區南莊鎮南莊大道西40號，以從事房地產業為主，法人代表正是劉某傑。

另一張落款為該公司公章的處罰通知書截圖則顯示，何某才最終被罰款3000元，賴某峰、黃某敏分別被罰款1000元，處罰時間為2024年2月20日。

事件引起爭議，不少網民紛紛斥責公司做法不妥，且以效率為由也站不住腳，「廣東人之間講粵語才有溝通準確有效率啊」。不過也有一部分網民認為，生活用語愛用什麽就用什麽，但工作用語統一用普通話沒問題，員工不接受可以建議辭職，但就沒必要罰款。

其他網民點睇：

紅衛兵永不過時

公司開在廣東，不讓人家講粵語，氣死

一視同仁的話要不帶口音的普通話也不能說

語言不是一種歧視的工具

真的有病，還病得不輕，那就別在廣東混了

在粵語主要地方禁講當地語言，這算什麽

不讓說粵語，跑來廣東創業幹嘛？趕緊滾蛋

公司是不是認為只要找個理由就都能扣錢？

在粵語為主要用語的地方，以講粵語為由罰款，想錢想瘋了

一般搞出這些奇奇怪怪的規定，多半是離倒閉不遠了

啥公司啊，覺得自己有立法權？咋滴，想建國啊？

你就算是在大連不讓說粵語都很搞笑，別說是廣東了，這公司老板是想火一把



網傳處罰通知書。（影片截圖）

對此，佛山市禪城區人力資源和社會保障局工作人員表示，如內容屬實，公司員工可向勞動保障監察部門投訴舉報，申請勞動仲裁。禪城區南莊鎮勞動保障監察執法中隊工作人員表示，外勤人員已經前往涉事公司進行實地調查，目前暫未反饋調查結果。他強調，在公司內使用粵語肯定是沒有問題的，公司罰款是違規的。

禪城區勞動保障監察大隊工作人員則表示，該公司不在申報地址辦公，目前電話打不通，他們已請轄區派出所協助調查。而被罰款的員工可以投訴舉報，一旦情況屬實，他們將責令公司退還罰款，並對公司進行相應的處罰。

據佛山市人力資源和社會保障局相關規定，僱主不能對員工進行罰款，若僱員因為過錯造成損失，依法應該承擔賠償責任，僱主可以從工資中扣除賠償費，但應提前書面告知扣除的原因及數額，而且扣除賠償後的月工資不能低於當地最低工資標準。