2024廣州知識城元宵煙花匯演閃耀夜空　8萬發焰火騰空綻放

在火樹銀花中奔赴喜樂元宵！2月24日晚，元宵佳節，「2024知識城元宵煙花匯演」在中新廣州知識城上演。九龍湖的上空，8萬發焰火騰空綻放，1000架無人機在夜空中升騰開啟震撼演出，呈現百花齊放、姹紫嫣紅的新春勝景，致敬全體建設者，向廣大市民獻禮送福。



「文化+科技」熠熠生輝：千架無人機助興 3D立柱煙花首次亮相

「倒計時：3、2、1，煙花綻放！」晚上8時，九龍湖上空一片火樹銀花、流光溢彩。隨著激揚的旋律，一條金龍躍然出現在中新廣州知識城九龍湖湖心島之上。集束發射的爆裂花束在高空綻放，以盛世花開勾勒夜空美麗畫卷，隆重拉開元宵煙花表演活動的序幕。

九龍湖湖心島及湖面，超70個燃放點悉數發射，1000架無人機騰空，交織成長900米、寬280米的斑斕畫卷。

「起飛！」上千架無人機騰空而起，以天為幕，以光為筆，在夜空中鋪開一個巨大的中新廣州知識城LOGO。隨後，無人機隊伍擺出了「五羊，魚尾獅」形狀，這是廣州和新加坡的「地標」；此時，天空中出現一條金色的巨龍，蜿蜒騰飛，氣勢沖天，蔚為壯觀，寓意「龍騰四海鬧元宵」。最後，高空中拼出「元宵快樂」的圖案，祝願全國人民元宵節快樂、幸福、安康。

值得一提的是，九龍湖湖心島正中的3D立柱煙花是在廣州首次亮相，高60米，360度旋轉發射，為觀眾帶來耳目一新的體驗。銀色束狀煙花以扇面大角度發射，如同三輪皓月當空，照亮遊人團圓美滿的笑臉。

五大篇章各美其美：璀璨煙花騰空變幻，秀出盛世錦繡山川

看萬千煙花，流光溢彩，繪出錦繡新城的畫卷；看無人機群，騰空變幻，舞動魅力黃埔的浪漫。

整場煙花表演持續40分鐘，共分為五大篇章：「序章：知識新城龍騰迎新春」「上篇：嶺南春早花開木棉紅」「中篇：活力黃埔銳意譜新章」「下篇：開放合作攜手綻芳華」「終章：奮楫揚帆實幹開新局」。

2024廣州知識城元宵煙花匯演閃耀夜空。（羊城晚報）

序章啟幕，知識新城龍騰，迎新春金色煙花在夜空迎風綻放，如蛟龍出海，沖天而起，一顆明珠沖天而起，與中新廣州知識城的logo輝映，呈祥龍吐珠之態，寓意著知識城在新征程中吹響「衝鋒號」、打響開年「當頭炮」。

隨後，高空翻騰向前的火焰，一座彩虹橋綻放在九龍湖的上空。「這是中國和新加坡兩國人民的友誼橋樑。」據現場主持人介紹，2023年3月，新加坡總理李顯龍訪問中新廣州知識城，讚賞此地已迅速發展為廣東一個充滿活力的創新樞紐，是新加坡企業進入粵港澳大灣區的重要平台。

2024廣州知識城元宵煙花匯演閃耀夜空。（羊城晚報）

在終章「奮楫揚帆實幹開新局」當中，十個「乾坤轉運球」在夜空共同呈現，寓意十全十美，盛世金雨密集式噴發，將熱烈且高昂的氣氛推至最高點。

家住蘿崗的秦小姐專程趕來知識城觀看演出，她表示當晚煙花表演讓她感到十足震撼：「元宵佳節本來就是浪漫的節日，有這樣一場煙花盛放、無人機共舞帶來的視覺盛宴，可謂龍年開頭的一大美事，祝願大家龍年大吉、闔家團圓！」