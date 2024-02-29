惠州礦山爆破地動山搖　天降巨石砸穿岩子村祠堂

2月25日，惠州市龍門縣一礦山爆破時，有巨石滾落砸穿山下祠堂，主體建築嚴重損毀。



《南方都市報》報道，事發於2月25日中午11時許，廣東惠州市龍門縣平陵街道。該處石場位於平陵街道大圍村岩子村小組，石場由銀海礦業開採，名為三丫石場。祠堂緊鄰三丫山，祠堂背後建有一道防止災害發生的擋土牆。

村民鄧先生居住在三丫山附近。他憶述，事發時感覺似地震般地動山搖，爆破後，就聽到山上石頭轟隆轟隆滾落的聲音。他跑出家門外查看情況，三丫山附近的村道上站了幾位村民。爆破後，山上煙塵滾滾，滾落的石頭在山體留下三道灰白色印記，遠觀像水流痕跡。

等待一切平靜後，他和其他長輩到祠堂查看具體破壞情況，發現現場有3塊10多噸重的巨石，一兩噸重的石塊不計其數，祠堂牆體被砸穿，其中一塊巨石穿過祠堂滾到祠堂側門口才停下。

現場圖片顯示，祠堂後的擋土牆和廚房損壞嚴重，祠堂主體建築上有個巨型窟窿，上方橫樑已經脫落。祠堂內的天井院內布滿大大小小的石塊。事後，通往祠堂的道路已封鎖，並由平陵街道辦和銀海礦業派人值守。

鄧先生介紹，岩子村小組有50多戶300多名村民，先輩們落戶該村已經有幾百年歷史了，祖輩的祠堂就建在此處，如今的祠堂是2019年村民籌資160多萬元建設。

據了解，三丫山採礦已經有30多年的歷史，歷經多家企業經營。現在經營的銀海礦業成立於2006年1月19日，所屬行業為零售業，經營範圍包含：露天開採、破碎和銷售石灰岩。

銀海礦業綜合部經理鄒志鋒表示，本次爆破完全按照操作規程進行，該礦業每次爆破前都會吹哨警示，並對礦山周圍300米以內的村民進行排查勸離。

據初步分析，本次事故是受爆破作業震動影響，山體南部存在風化程度較高的孤石及鬆動岩塊滑落，順山體走向滑落至山下岩子村祠堂建築區域，對祠堂建築造成損壞。目前，市縣主管部門已經就事故原因展開調查，銀海礦業也在積極配合調查。

平陵街道辦黨工委委員、副主任李浩文介紹，街道辦已第一時間採取安全措施，圍蔽受損祠堂，避免村民靠近引發次生災害，同時組織企業和村民協商和談，就祠堂造成的損害作維修或賠償。

涉事的銀海礦業，近年來曾發生數宗安全事故。（南方都市報）

經協商，祠堂牌位的安置，由岩子村小組居民商量後決定放置祠堂牌位安全的臨時安置點，所需費用由銀海礦業全部承擔。

祠堂損失評估，由公司和村民代表對祠堂作全面的受損情況評估，確定受損的程度和範圍，包括結構穩定性、牆壁裂縫、屋頂損壞等方面的檢查，再對受損程度評估出修復或重建祠堂所需的資金。銀海礦業將承擔岩子村祠堂修復或重建的所需資金。

值得一提的是，近年銀海礦業曾發生數宗安全事故，包括在2022年進行圍蔽密封安裝作業時發生高處墮下事故，致1人重傷；曾因未經過批准的安全設施設計進行排土；違反安全管理規定作業被罰款。今年2月4日，銀海礦業被龍門縣應急管理局行政處罰，罰款130萬元，其中違法事實為龍門縣銀海礦業有限公司對生產安全事故負有責任；事故發生單位謊報或者瞞報事故。