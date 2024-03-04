火腿暗藏老鼠尾？　商家：未檢驗出鼠成分，高度疑似動物血管

2月底，山東青島有網民拍片爆料，稱其在龍大肉食生產的火腿中，發現一截疑似老鼠的尾巴。3月3日，山東龍大美食股份有限公司發布情況說明，依據權威機構檢測結果，排除涉事火腿「異物」為老鼠尾巴，高度疑似為動物血管。



情況說明稱，2月29日當天，公司派專人趕赴青島，配合市場監管部門與消費者取得當面聯繫，共同對涉事火腿進行確認、封存，由市場監管部門送往權威機構作檢驗鑒定。

經山東省動物疫病預防與控制中心、濟南市農產品質量安全中心專家對涉事火腿中「異物」外觀鑒定，「異物」為無骨骼結構的中空管狀，管腔外徑約2.5毫米、內徑約1毫米。鑒定意見為，不屬於動物尾巴，高度疑似為動物血管。

經山東省食品藥品檢驗研究院對涉事火腿「異物」進行鼠源性、雞源性、豬源性成分鑒定，檢測結果為，未檢出鼠成分，檢出雞成分、檢出豬源性成分。依據權威機構檢測結果，排除涉事火腿「異物」為老鼠尾巴。

據此前報道，有網民拍片稱，龍大肉食無澱粉方肉火腿中，露出了半截疑似老鼠尾巴的物體，他起初以為是蟲子，「這個上面還有毛」，但細看之下，他懷疑是老鼠尾巴，「苦膽都快吐出來了，好像是老鼠尾巴，衛生真是堪憂」。