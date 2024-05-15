佛誕｜天文台預測長洲飄色舉行期間升上30度　晚上搶包山氣溫24度

今日（15日）是佛誕假期，長洲下午1時30分將有太平清醮飄色巡遊，晚上11時30分就有搶包山比賽，早上已有大批市民乘坐渡輪到長洲。



天文台預計，長洲在下午2時氣溫將升上30.2度，期間正值飄色巡遊，市民要注意補充水份和防曬。



全港方面，天文台表示，乾燥的偏東氣流正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%以下。



天文台表示，本港今日天晴乾燥，下午天氣炎熱，吹和緩偏東風。展望未來一兩日部分時間有陽光，周末有幾陣驟雨，下周初天氣不穩定。

長洲方面，大致天晴，中午氣溫28度，相對濕度58%。天文台預測，下午2時將升至30度，相對濕度59%，晚上11時氣溫24度，相對濕度78%。

天文台表示，一股乾燥的偏東氣流會在未來一兩日，為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。受高空擾動影響，周末期間華南有幾陣驟雨，又預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部及廣東沿岸，該區天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測方面，明日（16日）大致天晴，日間乾燥，本周五（17日）大致多雲，日間部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。本周六（18日）起至下周四（23日）將一連六日重臨多雲、有驟雨及雷暴的天氣，至下周五（24日）天氣依然，但將會在日間短暫時間有陽光。