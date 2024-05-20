小滿｜早上普遍有雨東部最多　天文台料低壓槽續影響周二有大驟雨

天文台今日（20日）表示，受低壓槽影響，南海北部及華南沿岸地區有雷雨，本港今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，當中在南丫島及蒲台島更錄得超過20毫米。預計明日（21日）繼續為南海北部及華南沿岸，帶來大驟雨及狂風雷暴。



此外，今日為二十四節氣之一的小滿，通常在5月20至22日之間。小滿含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿的情況。



截至今日（20日）中午12時，本港過去24小時各區降雨分布。（天文台圖片）

今日（20日）中午12時，本港各區降雨分布。（天文台圖片）

天文台昨晚（19日）7時15分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的驟雨正逐漸影響珠江口一帶，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。截至中午時分，本港在過去24小時都有降雨記錄，雨勢集中在東部，包括將軍澳、西貢、沙田等。今午12時，本港普遍降雨量為5毫米以下。

天文台表示，受低壓槽影響，南海北部及華南沿岸地區有雷雨。本港今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，南丫島及蒲台島更錄得超過20毫米。

天文台預測，一道低壓槽會在明日（21日）繼續為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，同時偏東氣流影響中國東南沿岸。低壓槽會在隨後一兩日稍為減弱，廣東沿岸地區仍有幾陣驟雨。

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 5

天文台預料，高空擾動會在接近周末影響華南，該區天氣不穩定，廣東沿岸待高空擾動遠離，周末末驟雨減少。

本港今日多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望明日（21日）間中有驟雨，雨勢有時較大，隨後一兩日仍有幾陣驟雨。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測，仍是一連九日是多雲及驟雨天氣，僅得本周六（25日）在日間會短暫時間會有陽光，下雨天的相對濕度都較高，未來九天最高是90%或95%，氣溫最高有30度。