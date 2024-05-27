天文台：珠江口以西強雷雨區向東移動　或未來兩三小時影響本港

一道雲帶正覆蓋華南沿岸。此外，預料與低壓槽相關的驟雨及雷暴會逐漸影響廣東沿岸。在今日（27日）上午5時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約220公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過呂宋以東海域。天文台預測，艾雲尼將周三（29日）升呢為「強颱風」，在今、明兩日橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。



天文台預測，本港地區今日（27日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，局部地區雨勢有時較大，氣溫約介乎26度至29度。吹和緩南至西南風，稍後風勢間中清勁。天文台於5時45分發出特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，可能在未來兩、三小時影響本港。市民早上出門前應留意天氣變化。



圖為截至5月27日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月27日凌晨2時，颱風位置及路徑圖。（天文台網頁圖片）

今明均有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台指出，一道低壓槽會在今、明兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。隨著一股達強風程度的偏東氣流在本周中期抵達廣東沿岸，預料該低壓槽會稍為南移，並在本周中後期為華南沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在今、明兩日橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。

天文台展望，未來一、兩日有驟雨及雷暴，明日（28日）雨勢有時較大，星期三（29日）東風增強。

圖為截至5月27日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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下周日局部地區有雷暴 周二短暫有陽光

天文台九天天氣預報顯示，明日（28日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎25至29度。周三（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及局部地區有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月27日清晨5時30分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周一均有驟雨 下周日局部地區有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（28日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎25至29度。周三（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及局部地區有雷暴。

周四（30日）至下周一（6月3日）連日均大致多雲，有幾陣驟雨，連日最高氣溫介乎27度至29度。其中下周日（6月2日）局部地區有雷暴。天文台估計，至下周二（6月4日）將短暫時間有陽光。