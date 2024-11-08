天氣｜今日天晴非常乾燥　早上市區最低20度　最快中午掛一號風球

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（8日）天晴、早上稍涼，市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。日間非常乾燥，相對濕度最低30%，最高氣溫約28度。吹和緩北至東北風。天文台展望，周末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部份時間有陽光。



超強颱風銀杏已減弱為強颱風。天文台於凌晨0時指出，熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。



圖為截至11月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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銀杏強度仍存變數 周末期間風勢頗大

天文台指出，預料銀杏會在未來一兩日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。在季候風及銀杏的共同影響下，周末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。

在上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

廣闊低壓區為菲律賓以東帶來不穩天氣

天文台指出，東北季候風會在明日繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月8日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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新世界維港泳料海有湧浪 明起連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，高地達7級。 短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。海有湧浪。氣溫在22至28度之間。

其中新世界維港泳預定下周日（10日）舉行，當日氣溫料24至28度之間。吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級。 大致多雲，有一兩陣驟雨，海有湧浪。

下周一（11日）仍有一兩陣驟雨，與下周二（12日）均部份時間有陽光，均介乎25至29度。下周三（13日）至下周五（15日）短暫時間有陽光，並有一兩陣驟雨。下周六（16日）則短暫時間有陽光，最高溫度回升至30度。