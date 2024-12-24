平安夜天氣｜今早清涼有微雨　日間最高18度　周末期間再轉涼

今日（12月24日）為平安夜，天文台指受東北季候風影響，廣東沿岸地區天氣相當清涼。與此同時，與熱帶低氣壓帕布相關的廣闊雲雨帶，正覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣相當清涼，市區最低氣溫約14度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約18度。吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日聖誕節（25日）早上仍然清涼。聖誕節翌日（26日）日間短暫時間有陽光及和暖。星期五（27日）轉吹偏北風。周末期間再度轉涼。



圖為截至12月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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帕布移向越南南部 拆禮物日日間較和暖

天文台指出，受東北季候風影響，今明兩日廣東沿岸早上仍然清涼。隨著季候風緩和，星期四拆禮物日（26日）日間該區較為和暖。預料另一股東北季候風會在星期五（27日）抵達華南沿岸，周末期間該區天氣再度轉涼。

此外，位於南海南部的熱帶氣旋帕布，會在未來一兩日移向越南南部一帶。在上午5時，帕布集結在胡志明市以東約580公里，預料向西緩慢移動，移向越南南部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月24日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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聖誕節及大除夕最低17度 下周日低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日聖誕節（25日）大致多雲，早上有一兩陣微雨及清涼，日間部份時間天色明朗，介乎17至20度。 周四拆禮物日（26日） 大致多雲，日間短暫時間有陽光，介乎18至22度。 周五（27日）晚上氣溫下降，當日最低約16度。

周六（28日）至下周三元旦（1月1日）均早上清涼，其中周六料介乎15至18度；下周日（29日）進一步跌至最低14度。下周二大除夕（31日）及元旦均料介乎17至21度。