聖誕節天氣｜今早清涼有微雨　日間最高約20度　周末轉涼最低14度

今日（12月25日）為聖誕節，天文台指東北季候風正影響廣東沿岸地區。同時，與熱帶低氣壓帕布相關的廣闊雲帶，正覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早上有一兩陣微雨及清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低一兩度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東北風，初時高地間中吹強風。



天文台展望，明日拆禮物日（26日）大致多雲，日間和暖。星期五（27日）轉吹偏北風。周末期間漸轉天晴乾燥，早上相當清涼，市區最低氣溫降至14度左右。



圖為截至12月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風周五抵達 帕布將逐漸減弱及消散

天文台指出，東北季候風會在今明兩日緩和，廣東沿岸氣溫逐步回升。同時，一道廣闊雲帶覆蓋南海北部及廣東地區。預料一股乾燥的東北季候風會在星期五抵達華南沿岸，周末期間該區再度轉涼，天色好轉。

此外，位於南海南部的熱帶氣旋帕布，會在今明兩日移向越南南部一帶，並逐漸減弱及消散。在清晨5時，帕布集結在胡志明市以東約490公里，預料向西或西南偏西移動，時速約10公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月25日清晨4時55分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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拆禮物日日間和暖 大除夕及元旦最低17度

根據天文台的九天天氣預報，明日拆禮物日（26日） 大致多雲，日間部份時間天色明朗，早晚有一兩陣微雨，介乎18至21度。 周五（27日）大致多雲，初時有一兩陣雨，早晚天氣清涼，當日最低約16度。

周六（28日）至下周四（1月2日）均早上清涼，其中周六及下周日（29日）大致天晴及乾燥，跌至最低14度。下周二大除夕（31日）及元旦（1月1日）均料介乎17至21度。