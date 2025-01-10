天文台｜再提輻射冷卻效應　一文拆解如何結霜　晴天反而溫差更大

寒冷天氣警告現正生效。天文台高級科學主任李淑明今早（10日）在港台節目表示，受到冬季季候風影響，本港多區今早跌至12度或以下，相比昨日最低氣溫下跌3度。她又指，未來數日日夜溫差較大，或出現輻射冷卻效應，同時由於天氣寒冷，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。

不過，未來數日本港天色晴朗，又沒有下雨，為何日夜溫差較大，更會出現輻射冷卻效應？至於結霜又需要符合什麼條件？李淑明逐一拆解各項疑問。



▼1月9日 強烈冬季季候風正逐漸影響華南▼



+ 3

受冬季季候風影響 本港多區今早跌至12度或以下

天文台高級科學主任李淑明提醒市民注意保暖，她表示受到冬季季候風影響，本港多區今早跌至12度或以下，相比昨日最低氣溫下跌3度，例如市區方面，天文台及黃大仙分別錄得12.7度及12.1度；新界大埔及打鼓嶺分別跌至11度及10.7度。

新界內陸地區及高地嚴寒 下周中期氣溫才逐步回升

李淑明預計，未來一兩日本港持續寒冷，吹強勁北至東北風，日夜溫差較大，市區最低氣溫可達11度，新界內陸地區及高地嚴寒，直至下周一早上本港仍然相當清涼，估計只有13度，其後下周中期氣溫才逐步回升。

水份容易在氣溫低的環境凝結，若剛巧遇到光滑的表面，例如菜葉及汽車擋風玻璃等，則會出現結霜的現象。（資料圖片／黃偉民攝）

若本港受雲層覆蓋「好似冚被咁」 反而難現輻射冷卻效應

被問到為何日夜溫差較大，李淑明解釋，由於未來數日陽光充裕，天氣晴朗，加上冬季季候風持續，本港夜間氣溫跌幅明顯，出現輻射冷卻效應，即地面在晚間透過紅外線方式放出熱能，以致氣溫加速下降；反之若本港上空被雲層覆蓋，「好似冚被咁」，反而會阻礙散熱。

最近一次結霜發生在去年1月24日 當時大帽山錄零下0.3度

李淑明並指，由於天氣寒冷，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。她解釋，水份容易在氣溫低的環境凝結，若剛巧遇到光滑的表面，例如菜葉及汽車擋風玻璃等，便會出現結霜。她引述天文台資料指，本港最近一次結霜發生在去年1月24日，當日大帽山錄得零下0.3度，並出現結霜現象。