天氣｜今早有幾陣雨　日間最高22度　周日降至15度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（1月23日）大致多雲。早上有幾陣雨，最低氣溫約17度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約22度。吹和緩東至東北風。



天文台展望，隨後一兩日日間和暖。星期日（26日）及星期一（27日）的年廿八，料北風逐漸增強。星期一及年廿九（28日）天氣寒冷，年初一（29日）至年初二（30日）早晚氣溫仍然較低。



圖為截至1月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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冷鋒周日橫過 下周受季候風影響

天文台指出，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。預料該偏東氣流會在週末稍為增強，而一道冷鋒會在星期日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下週初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下周中期早晚氣溫仍然較低。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月23日凌晨4時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼



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年廿八急跌8度 與除夕最低12度

根據天文台的九天天氣預報，明日（24日）及周六（25日）均部份時間有陽光，最低18度、最高21或22度。下周日（26日）為年廿七，氣溫顯著下降，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫回落至15至20度。

年廿八（27日）天氣轉冷，與年廿九（28日）均乾燥及介乎12至17度。大年初一（29日）氣溫回升，料介乎13度至18度。但早上相當清涼。大年初二（30日）及大年初二（2月1日）均 早晚大致多雲，日間短暫時間有陽光，最低氣溫分別為14度及15度。