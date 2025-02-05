天氣｜今早清涼市區約13度 周末期間跌至11度 下周中期始回暖
撰文：蕭通
出版：更新：
一股偏東氣流正影響廣東沿岸，天色大致良好。天文台今晨（2月5日）指出，本港今早相當清涼，市區降至13、14度，新界再低幾度。天文台預測，今日日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約19度。稍後漸轉多雲。吹和緩至清勁東至東北風。
截止今晨5時40分，本港多區不足13度。其中，天文台錄得14度，觀塘為12.8度、九龍城12.5度；新界的打鼓嶺11.0度、上水僅10.1度，全港以大帽山的6.2度最低溫。天文台展望，未來一兩日大致多雲，早上持續清涼。周五（7日）漸轉吹偏北風，周末期間早上寒冷，市區最低11度左右，新界再低幾度。下周初天色好轉，日間非常乾燥。
▼2月2日 馬鞍山恆明街休憩處櫻花盛開▼
+17
強烈冬季季候風周末抵達
天文台指出，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸雲量逐漸增多，有一兩陣微雨，早上持續清涼。預料一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，周末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒。下周初華南天色好轉，日間非常乾燥。隨著季候風被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫回升。
▼天文台九天天氣預報▼
▼1月31日 年初三農曆新年賽馬日▼
明後兩天最低15度 有一兩陣微雨
根據天文台的九天天氣預報，明日（6日）及周五（7日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低均為15度、最高18或19度。
周六（8日）及下周日（9日）早上寒冷及乾燥，其中周六有一兩陣微雨，介乎12至17度、周日進一步跌至最低11度。
下周一（10日）仍早上相當清涼，最低氣溫稍為回升至13度。下周二（11日）氣溫進一步回升，料介乎15至19度。隨後兩日均介乎16至20度，其中下周三（12日）大致多雲，有一兩陣微雨。
渣馬｜強烈冬季季候風周日一齊跑 天文台最新預測或降至10至11度渣馬跑手備戰貼士｜專家教路賽前一周減訓練 比賽日乾涷怎算？東京天氣｜1月至12月氣溫、降雨 未來10天預測｜附四季衣著建議天文台料續寒冷 一區最低6度 羽絨禁忌6大！這樣穿難怪不暖