天氣｜今早清涼市區約13度　周末期間跌至11度　下周中期始回暖

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，天色大致良好。天文台今晨（2月5日）指出，本港今早相當清涼，市區降至13、14度，新界再低幾度。天文台預測，今日日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約19度。稍後漸轉多雲。吹和緩至清勁東至東北風。



截止今晨5時40分，本港多區不足13度。其中，天文台錄得14度，觀塘為12.8度、九龍城12.5度；新界的打鼓嶺11.0度、上水僅10.1度，全港以大帽山的6.2度最低溫。天文台展望，未來一兩日大致多雲，早上持續清涼。周五（7日）漸轉吹偏北風，周末期間早上寒冷，市區最低11度左右，新界再低幾度。下周初天色好轉，日間非常乾燥。



圖為截至2月5日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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強烈冬季季候風周末抵達

天文台指出，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸雲量逐漸增多，有一兩陣微雨，早上持續清涼。預料一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，周末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒。下周初華南天色好轉，日間非常乾燥。隨著季候風被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫回升。

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圖為天文台截至2月5日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明後兩天最低15度 有一兩陣微雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（6日）及周五（7日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低均為15度、最高18或19度。

周六（8日）及下周日（9日）早上寒冷及乾燥，其中周六有一兩陣微雨，介乎12至17度、周日進一步跌至最低11度。

下周一（10日）仍早上相當清涼，最低氣溫稍為回升至13度。下周二（11日）氣溫進一步回升，料介乎15至19度。隨後兩日均介乎16至20度，其中下周三（12日）大致多雲，有一兩陣微雨。