天文台料今晚北風增強轉涼　氣溫半日跌約10度　市區周一早上16度

本港今日（1日）繼續迎來天晴乾燥的天氣，但隨着晚上北風增強，天文台預測氣溫將逐漸下降，明日（2日，周一）清晨市區最低跌至攝氏16度，料較今日日間最高26度，急降10度；新界地區半日間的差異更大，上水將由今日最高27度，跌至明早14度。

天文台預測未來一周清涼，周二起最低氣溫不高於15度，周六更跌至13度，接近需要發出寒冷天氣警告溫度（一般12度或以下），清涼的天氣料延續至下周初。