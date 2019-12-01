天文台料今晚北風增強轉涼　氣溫半日跌約10度　市區周一早上16度

撰文：勞敏儀
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本港今日（1日）繼續迎來天晴乾燥的天氣，但隨着晚上北風增強，天文台預測氣溫將逐漸下降，明日（2日，周一）清晨市區最低跌至攝氏16度，料較今日日間最高26度，急降10度；新界地區半日間的差異更大，上水將由今日最高27度，跌至明早14度。
天文台預測未來一周清涼，周二起最低氣溫不高於15度，周六更跌至13度，接近需要發出寒冷天氣警告溫度（一般12度或以下），清涼的天氣料延續至下周初。
今日日間天清氣朗，有市民趁機到公園曬太陽。（張嘉敏攝）
香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，周一早上7時各區氣溫介乎13至16度。（天文台圖片）
陽光普照下，本港今日最高溫達26度，但晚上北風增強，氣溫逐漸下降。天文台預測，明日顯著轉涼，風勢頗大，至本周中後期氣溫進一步下降，迎來清涼天氣。
天文台預測周六及日（7及8日）市區最低溫將跌至13度，料成入冬以來最低溫，早上相當清涼，市民外出時要注意保暖。隨後兩天氣溫稍回升，最高溫回升至2字頭，相對濕度也逐步回升，但天文台仍預料早晚清涼。
（天文台網站截圖）
未來一周大致天晴清涼，惟周四會多雲及有幾陣雨。（張嘉敏攝）
颱風北冕料不入本港800公里防線
此外，颱風北冕會在未來一兩日橫過菲律賓中部，隨後進入南海中部並逐漸減弱。天文台預測周四（5日）減弱成熱帶風暴的北冕，將約在本港800公里防線轉向南移，其後將進一步減弱，在南海南部消散。
北冕會在今明兩日逐漸增強，大致移向菲律賓中部，在進入南海後，會在本港約800公里防線轉向南移。（天文台網站截圖）