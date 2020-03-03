天文台指冬季異常溫暖　破平均最高氣溫記錄　料冷鋒明晚殺到

近日天氣和暖潮濕，然而天文台料一道冷鋒在明晚（4日）橫過沿岸地區，隨後的東北季候風會在未來兩三日為該區帶來清涼及有雨的天氣。料周四（5日）驚蟄市區最低氣溫僅攝氏16度。隨著季候風被一股海洋氣流取代，周末至下周初廣東沿岸溫暖潮濕，料另一股東北季候風會在下周中期影響華南。 天文台又指，今年二月本港遠較正常和暖，平均最高氣溫為21.4度，較正常值高2.5度，是有記錄以來二月的第六高。而本港去年12月至今年二月的冬季亦異常溫暖，平均最高氣溫為21.5度，是同期有紀錄以來最高紀錄；平均氣溫為18.7度及平均最低氣溫為16.8度，兩者均是有記錄以來同期的第二高。

天文台表示，未來一兩個月只要天色良好，日落可觀賞到「金星伴月」的景象。（社區天氣觀測計劃 CWOS／CW Ming）

今個冬季整體天氣和暖，部分時間更要穿上短袖。天文台指，今年二月平均氣溫為18.5度，平均最低氣溫為16.6度，分別較其正常值高1.7度及1.6度，兩者均是有記錄以來二月的其中一個第八高。二月亦較正常多雨，本月錄得雨量79.8毫米，較正常值54.4毫米多約47%。本年首兩個月的累積雨量為94.6毫米，較同期正常值79.1毫米多約20%。

其中上月13日早上雨勢頗大，天文台發出本年第一個黃色暴雨警告，亦是自1992年暴雨警告系統開始運作以來第二早發出的黃色暴雨警告。香港島、九龍、大嶼山及西貢均錄得超過30毫米雨量。另外，在陽光充沛的情況下，26日下午在香港天文台錄得的氣溫上升至本月最高的28.1度，是有記錄以來二月份的第二高。

金星伴月清楚可見

另外，天文台表示，未來一兩個月只要天色良好，可觀賞到「金星伴月」的景象，日落之後望向西邊，可見到一粒耀眼的星星在月亮附近出現。天文台解釋，金星是夜空中亮度僅次於月亮的星體，古代又稱為「太白」、「啟明」及「長庚」。金星大細與地球相近，所以另一外號叫做地球的「姊妹星」。

未來數日天氣方面，天文台指一道冷鋒會在華南北部形成，而一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸。料今日（3日）大致多雲，今晚有一兩陣雨，吹和緩至清勁東風。展望未來兩三日多雲，有幾陣雨，周四（5日）及周五（6日）風勢頗大，天氣清涼。

天文台料周末至下周初廣東沿岸溫暖潮濕。（天文台網頁截圖）

天文台預測，周四多雲，有幾陣雨，天氣清涼。氣溫介乎16至19度，打鼓嶺更只得13度；相對濕度為80%至95%。至下周日（8日）天氣和暖，料部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。氣溫介乎21至27度，相對濕度最高達100%，抽濕機是時候出動。