呂宋以東一熱帶氣旋形成　料趨向沖繩一帶　本港周日酷熱高見34度

本港近日又再現陽光普照的天氣，今日（8日）酷熱天氣警告亦正生效。天文台指，高空反氣旋會在明日（9日）覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗及酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。受一股偏南氣流影響，下周中後期華南沿岸有驟雨及雷暴。 另外，天文台指位於呂宋以東海域的低壓區正在增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。根據歐美國預報系統，該低壓區大致趨向日本沖繩一帶，料對本港不會有太大影響。

▼ECMWF預測▼

繼日前的熱帶風暴「森拉克」及颱風「黑格比」後，料又一熱帶氣旋形成。天文台指，位於呂宋以東海域的低壓區正在增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，低壓區大致趨向日本沖繩一帶，明日則最接近沖繩，其後約於下周一（10日）消散。ECMWF預計該低壓區中心氣壓最低為1000 hPa，即僅達本港天文台熱帶低氣壓程度。

▼GFS預測▼

至於美國全球預報系統（GFS）則同樣預測低壓區趨向日本沖繩一帶，並料最低中心氣壓為997 hPa，即可達熱帶風暴程度。

內地中央氣象台則指，菲律賓呂宋島以東洋面熱帶低壓於今天上午8時生成，中心附近最大風力有7級，即約每小時54公里，中心最低氣壓為1000 hPa。預計低壓中心將以每小時25公里左右的速度向偏北方向移動，強度逐漸加強，將於未來24小時內發展為今年第5號颱風，未來趨向韓國南部到日本西南部一帶沿海。

本港天氣方面，天文台指副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱，吹輕微至和緩東南風。展望明日酷熱。隨後一兩日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，下周中期驟雨逐漸增多。

天文台預料明日及下周一均部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。料兩日氣溫均達酷熱程度，而明日最高氣溫更達34度。