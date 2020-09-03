天文台發局部地區大雨報告　沙田錄70毫米雨量　料雷雨將影響全港

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外出午飯注意！天文台於今日（3日）下午1時45分發出特別天氣提示，指高溫觸發的雷雨區正影響九龍及新界部分地區，並有機會進一步發展及影響全港，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

另外，天文台又發出局部地區大雨報告，指沙田區的雨勢特別大，在下午1時55分的過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。天文台預測，雨帶或於近下午近4時移到尖沙咀、港島一帶，市民放工時亦緊記帶備雨具。

根據天文台雷達圖顯示，於下午約2時九龍及新界上空有大片雨帶，沙田、大埔等降雨率達每小時15至30毫米。天文台於下午2時錄得過去一小時雨量同樣顯示，沙田雨量最多，超過40毫米；將軍澳、灣仔等過去一小時雨量亦超過20毫米。

另外，各區亦出現多次閃電，在下午1時15分至2時14分，香港全境錄得1660次雲對地閃電，當中以新界東錄得次數最多，達875次。天文台解釋，雷雨區是由高溫觸發，而今日各區亦普遍錄得攝氏33度或以上；截至下午2時半，酷熱天氣警告正生效。

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天文台提醒，可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

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