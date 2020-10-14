天文台料一低壓區將成熱帶氣旋橫過南海　近「霜降」最低降至22度

熱帶風暴「浪卡」已離開本港800公里範圍，天文台發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度；天文台又預料，位於菲律賓中部附近低壓區，會在未來數天發展為熱帶氣旋，橫過南海中部。 回看本港天氣，天文台預測一股季候風補充，會在周末抵達華南沿岸，下周天氣稍涼，後期部分時間有陽光及乾燥，市區最低氣溫降至攝氏22度。

▼熱帶風暴「浪卡」襲港情況▼

+ 8 + 8 + 8

一股強風程度的東北季候風正影響華南，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。在下午1時30分，橫瀾島及長洲於過去一小時，分別錄得的最高持續風速為每小時69及56公里。

在下午4時，「浪卡」集結在河內之東南偏南約160公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部，天文台料其今、明兩日進入越南北部並減弱。

另一低壓區將進入南海 發展為熱帶氣旋

雖然「浪卡」逐漸遠離，天文台預料，位於菲律賓中部附近的低壓區，會在未來數天發展為熱帶氣旋，並橫過南海中部。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，一個低壓區明日（15日）進入南海，並移向越南一帶，但料強度不高。至於美國全球預報系統（GFS），則預測該低壓區在周六，海平面中心氣壓最低為999 hPa，可達熱帶風暴程度。

浪卡會在今明兩日進入越南北部並減弱。（天文台網站截圖）

下周最低降至22度 天氣乾燥

至於本港天氣，一股東北季候風會在未來數日持續影響廣東，天文台料明日吹東風5級，初時離岸達6級；同時受高空反氣旋影響，本港天色好轉，料明起連續多日，部分時間有陽光，亦有一兩陣雨。

天文台預料，一股季候風補充會在周末抵達華南沿岸，下周初天氣稍涼。根據最新9天天氣預報，周六起，市區最低氣溫將降至23度，到下周四（22日）將進一步降至22度，且最低相對濕度只有55%，天氣乾燥。下周五（23日）是二十四節氣中的「霜降」，即秋天最後的一個節氣，天氣漸冷。天文台預測，當日部分時間有陽光，氣溫介乎22至27度。