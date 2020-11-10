雙颱風｜天文台料「環高」升級颱風逼港800公里　港周六多雲有雨

踏入11月中旬，但本港天氣未見寒意，風季更未完結，南海風接風。天文台指，位於南海南部的熱帶風暴「艾濤」會在今日（10日）橫過中南半島，並逐漸消散。此外，熱帶風暴「環高」會在未來一兩日移向菲律賓並逐漸增強，隨後進入南海中部，屆時廣東沿岸雲量增多。 天文台料環高會在周四（12日）增強為颱風，周五（13日）及六（14日）於本港800公里範圍外掠過。根據九天天氣預測，天文台料周六本港大致多雲，有一兩陣雨；而離岸間中風力達三號風球。

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天文台指，東北季候風正影響華南。與熱帶風暴艾濤相關的雲帶正覆蓋南海北部及廣東沿岸。在今日正午12時，熱帶風暴艾濤集結在胡志明市之東北偏東約400公里，預料向西移動，時速約15公里，移向越南南部。同時，熱帶風暴環高集結在馬尼拉以東約800公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向菲律賓並逐漸增強。

內地中央氣象台預料，環高會與艾濤共存於海上，預計環高將向菲律賓移動，強度逐漸加強，最強可達強颱風級或超強颱風級，周四凌晨到上午將在菲律賓呂宋島東南部一帶沿海登陸。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，環高將於周四（12日）橫過菲律賓進入南海，並一直增強，至周六海平面中心氣壓最低為959 hPa，即可達強颱風級別，其後同樣移向越南。至於美國全球預報系統（GFS）亦同樣預測環高周四橫過菲律賓進入南海，但料強度較弱，周六海平面中心氣壓最低只有993 hPa，即只達熱帶風暴級別。

在本港，今日大致多雲，下午天氣乾燥，吹和緩至清勁東北風。受乾燥的東北季候風持續影響，本周華南地區早晚稍涼，內陸日夜溫差較大。展望未來一兩日大致天晴及乾燥，早晚稍涼；周五（13日）漸轉多雲，周末期間有一兩陣雨。

根據九天天氣預測，天文台料周六、日（15日）同樣大致多雲，有一兩陣雨。而周六離岸間中6級風，即平均風速每小時為41至51公里，達三號風球風力。雖「立冬」已過，但本港天氣未見寒意，天文台更料下周四（19日）市區最高氣溫達攝氏28度，達炎熱程度。