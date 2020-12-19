寒冷周末再迎冬至　市區清晨12.5度入冬最凍　屯門等地最低10度

冬至、聖誕節將近，本港近日受冬季季候風影響，天氣轉冷，甚有過節氣氛。今早（19日）天文台總部錄得最低氣溫12.5度，是入冬以來的最低紀錄。天文台預計，未來一兩日早上仍然寒冷，日夜溫差較大，而周日及周一冬至最低氣溫將跌至12度，其中屯門、大埔等地的最低氣溫更只有10度，料創近6年最冷冬至紀錄。

今早（19日）天文台總部錄得最低氣溫12.5度，是入冬以來的最低紀錄。（資料圖片 / 張浩維攝）

寒冷天氣警告生效，受冬季季候風影響，今早天文台總部錄得最低氣溫12.5度，是入冬以來的最低紀錄，打鼓嶺跌穿10度，錄得最低9.9度的低溫。天文台預料，下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，並吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風 。

展望未來一、兩日大致天晴，周日（20日）及冬至（21日）氣溫介乎12至17度，屯門、大埔等地，最低氣溫更只有10度。對上一次冬至錄得10.9度低溫是2014年，故今年或有機會再創近6年來最冷。

而平安夜（24日）及聖誕日（25日），本港氣溫則稍微回升到15至19度，會間中有一兩陣雨。

今早（19日）天文台總部錄得最低氣溫12.5度，是入冬以來的最低紀錄。（香港天文台）