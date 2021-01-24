天文台料周四回暖達22度　翌日季候風補充氣溫急跌　市區得14度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-24 12:48

進入冬日尾聲，昨日（23日）多區和暖，大美督更升溫至攝氏27.9度，但今日（24日）受一股清勁的東北季候風影響，天氣明顯稍涼，大部分地區氣溫較昨日低約兩度。 天文台預測，未來兩三日漸轉天晴，周二（26日）升溫至22度；隨一股季候風補充在本周中後期帶來相當清涼的天氣，周五（29日）市區最低氣溫跌至14度，打鼓嶺更跌至10度。

一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸，本港下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東風。

天文台預測，受乾燥的東北季候風影響，未來兩三天華南沿岸地區漸轉天晴，早上清涼，料明日本港早上清涼，部分時間有陽光，市區最高氣溫達21度，日間乾燥，初時離岸風間中6級，風勢頗大，至周四本港多日最高氣溫維持在2字頭。

根據電腦預報，周五早上打鼓嶺跌至10度。（天文台網站截圖）

天文台預測，一股季候風補充會在本周中後期為廣東沿岸帶來相當清涼的天氣，料周五市區最低氣溫跌至14度，較前一日最高氣溫22度，相差8度，早上相當清涼，新界多區早上氣溫在12度或以下，打鼓嶺更跌至10度。天文台預測，周六（30日）市區最低氣溫仍維持14度，早上相當清涼，部分時間有陽光，日間乾燥。

至本月最後一日，天文台預測當日最高氣溫回升至2字頭，踏入2月仍持續和暖，早上清涼，部分時間有陽光，市區最高氣溫達21度。