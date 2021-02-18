天文台料明早清涼　市區最低16度　打鼓嶺11度　下周元宵節有陣雨

撰文：勞敏儀
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今日（18日）是年初七「人日」，本港迎來陽光普照的天氣，乾燥的東北季候風會在明日（19日）繼續影響本港，早上天氣清涼，市區料稍降至攝氏16度，打鼓嶺跌至11度。
天文台預測，下周初本港仍是晴天，市區最高氣溫升至25度，料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南地區。下周三（24日）起本港會迎來雨天，料元宵佳節（26日）多雲及有一兩陣雨，但市區最高氣溫仍達24度。
乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，正午時分本港各區相對濕度普遍下降至約50%，大美督及元朗公園升溫至24.2度。季候風會在明日繼續影響廣東，早上帶來清涼天氣，內陸日夜溫差較大。天文台預測，明日市區最低氣溫降至16度，打鼓嶺只有11度，上水、石崗及流浮山亦只有13度。
隨著該季候風在周末至下周初緩和，本港將大致天晴，日間溫暖。天文台料本港逐漸升溫，至下周一（22日）市區最高氣溫升至25度，初時部分地區能見度較低，有陽光又溫暖的天氣料持續至下周二（23日）。
天文台又預料，一道雲帶會在下周中期覆蓋華南地區，本港下周三起將迎來下雨天，料多雲有雨天氣持續至元宵佳節，當日市區氣溫介乎19至24度。有陽光的天氣料要等到下周六（27日）了！
（天文台網站截圖）
此外，在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1,500公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋，料未來兩、三日大致移向菲律賓中南部。根據天文台預測，該熱帶低氣壓在周六會升級至強烈熱帶風暴，橫過菲律賓後減弱成熱帶風暴，並移向本港800公里範圍方向。
位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三日大致移向菲律賓中南部。（天文台網站截圖）