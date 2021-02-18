天文台料明早清涼　市區最低16度　打鼓嶺11度　下周元宵節有陣雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-18 15:04

今日（18日）是年初七「人日」，本港迎來陽光普照的天氣，乾燥的東北季候風會在明日（19日）繼續影響本港，早上天氣清涼，市區料稍降至攝氏16度，打鼓嶺跌至11度。 天文台預測，下周初本港仍是晴天，市區最高氣溫升至25度，料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南地區。下周三（24日）起本港會迎來雨天，料元宵佳節（26日）多雲及有一兩陣雨，但市區最高氣溫仍達24度。

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，正午時分本港各區相對濕度普遍下降至約50%，大美督及元朗公園升溫至24.2度。季候風會在明日繼續影響廣東，早上帶來清涼天氣，內陸日夜溫差較大。天文台預測，明日市區最低氣溫降至16度，打鼓嶺只有11度，上水、石崗及流浮山亦只有13度。

隨著該季候風在周末至下周初緩和，本港將大致天晴，日間溫暖。天文台料本港逐漸升溫，至下周一（22日）市區最高氣溫升至25度，初時部分地區能見度較低，有陽光又溫暖的天氣料持續至下周二（23日）。

天文台又預料，一道雲帶會在下周中期覆蓋華南地區，本港下周三起將迎來下雨天，料多雲有雨天氣持續至元宵佳節，當日市區氣溫介乎19至24度。有陽光的天氣料要等到下周六（27日）了！

（天文台網站截圖）

此外，在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1,500公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋，料未來兩、三日大致移向菲律賓中南部。根據天文台預測，該熱帶低氣壓在周六會升級至強烈熱帶風暴，橫過菲律賓後減弱成熱帶風暴，並移向本港800公里範圍方向。